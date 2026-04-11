Irán traslada a Pakistán que el alto el fuego debe ser real y están atentos a violaciones

Islamabad/Teherán, 11 abr (EFE).- La delegación iraní insistió a la parte paquistaní en Islamabad durante el primer día de las negociaciones con Estados Unidos que el alto el fuego debe ser "real", en un contexto en el que tiene que incluir al Líbano, al tiempo que están atentos a nuevas violaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó a la radiotelevisión estatal iraní IRIB que tanto el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf -que encabeza la delegación iraní- como el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, mantuvieron hasta dos horas y media de conversación con las partes paquistaníes.

"Las consideraciones, puntos de vista y demandas de Irán, basadas en ese mismo paquete de propuesta de 10 puntos, fueron transmitidas a la parte paquistaní", afirmó el portavoz.

Bagaei señaló también que era importante insistir en que "el alto el fuego debe llevarse a cabo de manera real".

Hizo hincapié en que están atentos y en contacto con las Fuerzas Armadas iraníes "para que se informe de la más mínima violación del alto el fuego. Donde sea necesario, los defensores de la patria reaccionarán de manera firme y rápida. Paralelamente, hacemos seguimiento desde el ámbito diplomático".

El portavoz iraní señaló que, salvo las primeras horas del alto el fuego, no han observado nuevas violaciones contra su territorio.

Tanto la delegación iraní como la estadounidense han hablado por separado con Pakistán a lo largo de la jornada, a la espera de que se pueda producir un contacto directo.

El conflicto en el Líbano es uno de los puntos que Teherán reclama para que se incluya en la tregua antes de entablar conversaciones directas con Estados Unidos. EFE

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