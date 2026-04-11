Irán advierte de que cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una "dura resistencia"

La Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo miltiar e ideológico de élite de la República Islámica, ha advertido este sábado de que opondrán una "dura resistencia" ante cualquier intento de cruzar el estrecho de Ormuz por parte de cualquier buque de guerra.

"Cualquier intento de buques militares de pasar a través del estrecho de Ormuz se encontrará con una dura resistencia", ha apuntado en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucinaria destaca que "la Armada de la Guardia Revolucionaria tiene plena gestión de inteligencia del estrecho de Ormuz" y que "solo se permite el paso a buques civiles y bajo unas ciertas condiciones".

Así, señala que la información sobre el paso de buques estadounidenses por el estrecho "es desmentida".

Este mismo sábado, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha asegurado que dos destructores que han cruzado el estrecho y han "empezado a generar las condiciones" para el desminado del estrecho de Ormuz.

"Dos destructores con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos (...) han transitado por el estrecho de Ormuz. Han realizado operaciones en el golfo Arábigo (Pérsico) y empezado a generar las condiciones para el desminado", ha informado el CENTCOM en un comunicado.

En concreto ha mencionado al 'USS Frank E. Peterson' (DDG 121) y al 'USS Michael Murphy' (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz "dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní".

Sin embargo, inmediatamente el Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército del país ha obligado a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz.