Indultada una colaboradora de Berlusconi que fue condenada por incitar a la prostitución

Roma, 11 abr (EFE).- El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, ha concedido el indulto a Nicòle Minetti, condenada en el pasado por incitar a la prostitución en las conocidas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

El Quirinale, sede de la Jefatura del Estado, confirmó este sábado el indulto, alegando que la beneficiada tiene un familiar menor de edad con "graves problemas de salud que requiere de asistencia y cuidados en hospitales altamente especializados".

La identidad y el estado del paciente no han sido revelados para respetar la legislación en materia de protección de datos del menor.

La decisión del jefe del Estado está respaldada también por la Fiscalía General.

Minetti, actualmente de 41 años, fue una conocida figura televisiva y colaboradora del magnate Berlusconi, y llegó incluso a ser elegida consejera regional en Lombardía (norte) en 2010 por el partido de este, el Pueblo de la Libertad.

Pero su nombre es recordado por el 'Caso Ruby', un gran escándalo sobre las "cenas elegantes" de Berlusconi que estalló en 2010 al trascender la relación sexual entre el político y la joven marroquí Karima El Mahroug, alias 'Ruby', cuando esta era menor de edad.

El magnate fue imputado por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores pero, tras una condena en primer grado a siete años de prisión, acabó absuelto en segunda instancia y, finalmente, por el Tribunal Supremo.

El 'Caso Ruby' derivo en otras tramas y procesos judiciales y en uno de ellos Minetti fue condenada a 2 años y diez meses de cárcel por el delito de incitación a la prostitución, en el marco de las polémicas fiestas del que fuera primer ministro, fallecido en 2023.

Además, fue también condenada a 1 años y un mes de prisión por el delito de malversación. EFE