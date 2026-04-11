Guyana halla un avión que desapareció en la selva cerca de la frontera con Brasil

San Juan, 11 abr (EFE).- Las fuerzas especiales de Guyana informaron este sábado que hallaron un avión que desapareció el viernes con un hombre a bordo, en una zona boscosa de difícil acceso en la Región Ocho, conocida como Potoro-Siparuni, colindante con Brasil.

El jefe de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana (GCAA, por sus siglas en inglés), Egbert Field, indicó en un comunicado que los trabajos de búsqueda de la aeronave 'Cessna Caravan' comenzaron después de que el aeroplano no aterrizara, como estaba previsto, en el distrito minero de Imbaimadai, en el suroeste de Guyana.

Los equipos de rescate están centrando sus esfuerzos en el lugar anteriormente mencionado para dar con el paradero del piloto, Ryder Castello, un ciudadano nicaragüense con aproximadamente dos décadas de experiencia.

La GCAA señaló que las condiciones meteorológicas adversas podrían haber influido en el siniestro, ya que en el momento del vuelo se registraron "fuertes lluvias y visibilidad reducida" en la zona.

Anteriormente, Field alertó de que se había perdido la comunicación con la aeronave en pleno vuelo, lo que activó una operación de búsqueda interinstitucional en la que participaron las Fuerzas de Defensa de Guyana y otros equipos. EFE