Gobierno colombiano felicita a seis connacionales que participaron en la misión Artemis II

Bogotá, 11 abr (EFE).- El Gobierno colombiano felicitó este sábado a los seis connacionales que participaron en la misión Artemis II, que culminó con éxito el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

La misión, liderada por la NASA, finalizó este viernes con el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, frente a la costa de California, tras diez días de viaje sin mayores contratiempos.

"Es un orgullo ver que seis colombianos hicieron parte de la misión espacial Artemis II", expresó la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en su cuenta de X, donde destacó el liderazgo de tres mujeres dentro del equipo.

Márquez envió un saludo a las ingenieras Diana Trujillo, Liliana Villarreal y Sara Rengifo, así como a Iván Ramírez, Juan Felipe García y Dominic Shettini, a quienes calificó como ejemplo del "tesón de los colombianos" en la exploración aeroespacial.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación también destacó el papel de Villarreal, ingeniera de Cartagena que lideró el equipo encargado de la recuperación de la cápsula tras su amerizaje, una de las fases más críticas de la misión.

"El momento que podría ser el más desafiante de la misión para nosotros es esperar el amerizaje del vehículo después de entrar en la atmósfera", señaló Villarreal, citada en un comunicado de esa cartera.

La ingeniera explicó además que su equipo fue responsable de diseñar los procedimientos y coordinar las operaciones para garantizar la recuperación segura de la tripulación y la nave tras su regreso desde la órbita lunar.

Asimismo, el Ministerio resaltó la trayectoria de Trujillo, ingeniera de Cali que ha participado en misiones emblemáticas como el rover Perseverance en Marte, desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Artemis II despegó el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, y llevó a una tripulación de cuatro astronautas a orbitar la Luna, marcando un hito en el programa Artemis, con el que Estados Unidos busca establecer una presencia sostenible en el satélite natural y preparar futuras misiones tripuladas a Marte. EFE