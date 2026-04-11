España, Italia, Kazajistán, Gran Bretaña, Chequia, Ucrania y Bélgica, a la fase final

Madrid, 11 abr (EFE).- La vigente campeona, Italia, aseguró su regreso a la fase final de la Copa Billie Jean King que se disputará en septiembre en Shenzhen (China), junto a España, Kazajistán, Gran Bretaña, República Checa, Ucrania y Bélgica que logró la sorpresa y eliminó a Estados Unidos.

Estos siete equipos se unen a China, clasificada directamente como anfitriona, y se disputarán el título de la competición.

El combinado checo, con tres de sus cuatro integrantes situadas en la parte alta de la clasificación WTA, fue el último en lograr el pasaporte y necesitó los cinco encuentros para lograr su objetivo contra la batalladora Suiza.

Las aspiraciones de Italia de ganar tres títulos consecutivos de la Copa BJK siguen en pie después de que los vigentes campeones superaran con contundencia el desafío de Japón y se aseguraran su plaza en la final de septiembre.

Con una ventaja de 2-0 desde el primer día, Italia necesitó menos de 90 minutos el sábado por la mañana para asegurar una ventaja insuperable, ya que Jasmine Paolini y Sara Errani volvieron a demostrar ser imparables en los dobles. Las vigentes campeonas olímpicas y de Roland Garros comparten el tercer puesto en el ránking mundial de dobles, algo que quedó demostrado al derrotar a Shuko Aoyama y Eri Hozumi por 6-2 y 7-5 en la arcilla de Velletri.

España se clasificó por quinta vez consecutiva, al eliminar a Eslovenia gracias a un nuevo triunfo de Kaitlin Quevedo frente a Veronika Erjavec por 7-6 (4) y 6-2, que dejó la eliminatoria sentenciada por 3-1.

Quevedo, de 20 años y que el viernes se estrenó con España con un primer triunfo, respondió con creces a la apuesta de la seleccionadora, Carla Suárez, y fue la pieza decisiva para obtener plaza en las finales que se disputarán en Shenzhen (China) del 16 al 21 del próximo mes septiembre, con las mejores ocho selecciones.

La tenista, nacida en Estados Unidos y que es española desde enero de 2024 al ser su padre grancanario, sacó partido del desgaste físico de Erjavec, ganadora del segundo individual de viernes y que también jugó el dobles que cayó del lado de España, con Sara Sorribes y Aliona Bolsova, al comienzo de la segunda jornada de la eliminatoria disputada sobre tierra batida en la localidad de Portoroz.

BÉLGICA DA LA SORPRESA ANTE ESTADOS UNIDOS

Bélgica regresa a la final de la Copa Billie Jean King por primera vez desde 2022, tras eliminar a Estados Unidos, 18 veces campeón, en Ostende.

Los campeones del mundo de 2001 hicieron gran parte del trabajo duro el viernes tras establecer una ventaja de 2-0 y, aunque Estados Unidos redujo la diferencia a la mitad con la victoria en el partido de dobles del sábado, Bélgica no se iba a rendir.

Greet Minnen, número 149 del mundo, se aseguró el punto que clasificó a su país para la final tras derrotar a Iva Jovic por 7-5 y 6-3.

Bélgica era la favorita para viajar a Shenzhen después de que las victorias individuales de Hanne Vandewinkel y Elise Mertens en la jornada inaugural les dieran la ventaja.

Yulia Putintseva clasificó a Kazajistán para la fase final tras vencer a la canadiense Bianca Andreescu en un apretado encuentro individual en Astaná.

Putintseva y Andreescu ganaron sus respectivos partidos individuales el viernes, dejando la eliminatoria en un emocionante punto muerto de cara al segundo día hasta que Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva derrotaron a Andreescu y Kayla Cross por 7-5 y 6-1 en dobles y encarrilaron el pase para las locales.

Ucrania regresa a las finales por segundo año consecutivo tras imponerse de nuevo a Polonia en un duelo que sentenció por la vía rápida, con 3-0 en Gliwice tras ganar un emocionante partido de dobles.

Gran Bretaña consiguió su objetivo tras una impresionante victoria por 3-1 sobre Australia en Melbourne. Tras haber conseguido una ventaja de 2-0 en la primera jornada de las eliminatorias, el equipo británico sentenció la eliminatoria gracias a la contundente victoria de Harriet Dart y Jodie Burrage por 6-3 y 6-4 sobre Storm Hunter y Ellen Perez en una hora y 24 minutos.

La República Checa se aseguró el octavo y último puesto en la fase final de la Copa BJK tras vencer a Suiza. En el único de los siete partidos de clasificación que llegó a cinco encuentros, la República Checa finalmente se impuso por 3-2 gracias a la victoria de Marie Bouzkoza por 7-6(4) 6-3 sobre Viktorija Golubic en el partido decisivo. EFE