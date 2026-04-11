El presidente de Yibuti se perpetúa en el poder con una nueva victoria aplastante en las elecciones del viernes

El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, ha ganado las elecciones de este pasado viernes ante una oposición testimonial y prolongará así un mandato que lleva ejerciendo de manera incontestable desde 1999 en el país africano.

Guelleh, de 78 años, ha obtenido un 97,81 de los votos, según los datos publicados por el Ministerio del Interior, frente al 2,19 por ciento que ha conseguido su único rival, Mohamed Farah Samatar, con una participación final del 80,3 por ciento de los votantes registrados.

"Reelegido", ha publicado el presidente yibutiense en redes sociales esta pasada noche, en el momento en que han sido publicados los primeros resultados provisionales, en la culminación de su apuesta para mantenerse en el poder de manera indefinida gracias a la exitosa aprobación de una enmienda constitucional para eliminar la limitación de mandatos por cuestión de edad.

En las últimas elecciones presidenciales, en abril de 2021, se alzó con una aplastante victoria con más del 97 por ciento de los votos frente a una oposición inexistente. Su coalición política, la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP), ostenta una posición dominante en el Parlamento.

El presidente accedió al cargo tras ser elegido por su propio tío, el dictador Hasán Guled Aptidon, quien presidió el país desde su independencia de Francia en 1977. Desde entonces se ha hecho con la victoria en todas las elecciones celebradas en el país africano, a menudo marcadas por el boicot de sus críticos.

La situación no cambió en 2016, cuando el mandatario venció en primera vuelta con más del 85 por ciento de los votos, a pesar de que en esa ocasión hubo otros seis candidatos, incluidos varios opositores. Tras la votación, la coalición opositora Unión para la Salvación Nacional (USN) denunció falta de transparencia e irregularidades.

A día de hoy, Yibuti goza de una posición estratégica en medio de una región convulsa gracias a su acuerdo de asociación defensiva con Francia. Cabe recordar que el país acoge a buena parte de las tropas francesas que se han retirado del Sahel en los últimos meses por desavenencias con las juntas militares de Burkina Faso, Malí y Níger.