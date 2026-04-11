El Papa confirma un acto en Cibeles durante su viaje apostólico a España e invita a los jóvenes a reunirse con él

El Papa ha confirmado que realizará un acto en la Plaza de Cibeles de Madrid durante su viaje apostólico en España y ha invitado a los jóvenes a encontrarse con él allí el próximo mes de junio.

Aunque la agenda oficial del viaje del Pontífice, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, todavía no está confirmada, León XIV ha adelantado que estará en Cibeles en un mensaje enviado a las personas que participan este sábado en la IV Fiesta de la Resurrección que se celebra con motivo de la Pascua que ha sido leído por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la Fiesta.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena", ha afirmado el Papa, que ha asegurado que reza por los participantes y que espera verlos en ese encuentro.

PIDE A LOS JÓVENES QUE "NO SE AVERGÜENCEN DEL EVANGELIO"

El Pontífice ha subrayado la necesidad de "jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente, vidas encendidas que hagan visible la belleza de la fe" y ha recordado que "la evangelización no nace, ante todo, de estrategias, sino de corazones transformados por el Señor resucitado".

En su mensaje, León XIV ha pedido a quienes participan en la celebración que hagan "un canto nuevo, que renueve la Iglesia y lleve al mundo la luz del Resucitado" y ha instado a que "la existencia misma de los cristianos se convierta en un concierto, en una gran armonía de fe, de unidad, de comunión y de caridad, capaz de anunciar al mundo que Cristo vive".

"¡Cómo desearía que hubiera fiesta en todo el mundo! ¡Cómo desearía que en todas partes la alegría pascual encontrara voces, rostros y cantos!", ha afirmado el Papa.

Además, el Papa ha apelado a la memoria de los mártires para animar a los fieles a comprometerse en el presente. "Honrad su memoria haciendo que vuestras vidas y acciones sean fruto de la semilla fecunda que sembró su sangre", ha afirmado, al tiempo que ha animado a los asistentes a que "Cristo vuelva a pasar por sus calles" y a que "la verdad del Evangelio abra esos sepulcros en que se han convertido tantos corazones".