Agencias

El Gobierno español rechaza las acusaciones "insidiosas" de ansisemitismo de Israel

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Madrid, 11 abr (EFE).- El Gobierno español ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel a España, después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en unas fiestas en Málaga.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han afirmado a EFE que el Gobierno de España está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

"Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", han insistido esas fuentes. EFE

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