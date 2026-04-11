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Drones ucranianos golpean una refinería en región rusa de Kasnodar antes de tregua pascual

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Moscú, 11 abr (EFE).- Drones ucranianos golpearon la noche de este viernes al sábado, por segunda vez en 48 horas, una refinería en la región rusa de Krasnodar, bañada por los mares Negro y Azov, según denunciaron las autoridades locales.

La refinería, donde el jueves dos personas resultaron heridas, se encuentra en la ciudad de Krimnsk, a varias decenas de kilómetros de Novorossíisk, el principal puerto ruso en el mar Negro.

En esta ocasión, según la fuente, no se produjeron heridos y el incendio provocado por el impacto de los fragmentos de los drones ya ha sido sofocado.

Precisamente, los ingresos rusos por exportaciones de gas y petróleo en el primer trimestre de este año han caído a la mitad debido, entre otras cosas, a los continuos ataques enemigos contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico.

En total, según Defensa, las baterías antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 99 aparatos no tripulados en seis regiones del país y también en la anexionada península de Crimea.

Rusia y Ucrania han declarado una tregua pascual, que entrará en vigor a las 16.00 hora local (13.00 GMT) del sábado y expirará en la medianoche del domingo, el primer alto el fuego en esta guerra desde mayo de 2025. EFE

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