Don Juan Carlos recibe un reconocimiento por su libro en Paris, arropado por sus hijas y por su nieto, Froilán

Don Juan Carlos se ha dejado ver por segunda vez en una semana, continuando con su hoja de ruta. Tras su vuelta a España el pasado Domingo de Resurrección para asistir a la reaparición de Morante de la Puebla en La Maestranza, el emérito ha estado en la mañana de este sábado en Paris, donde ha recibido un homenaje por su libro, 'Reconciliación', durante la celebración del Día del Libro Político, en la Asamblea Nacional de la capital francesa.

El padre de Felipe VI ha contado con el apoyo incondicional de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como del mayor de sus nietos, Felipe Juan Froilán. Don Juan Carlos se ha sentado entre sus hijas, que han estado pendiente de él en todo momento. En varias ocasiones doña Elena ha compartido impresiones con su padre y cuando el emérito ha salido a pronunciar su discurso, ambas infantas le han aplaudido con orgullo.

En perfecto francés y acompañado en el estrado de su biógrafa, Laurence Debray, don Juan Carlos ha agradecido este reconocimiento, aunque ha querido dejar claro que no es "habitual" que un monarca escriba sus memorias: "Miro atrás y el presente también me puede entristecer, nadie es profeta en su país. Habrá siempre juicios, pero siempre he tenido presente que el espíritu, que la democracia y el respeto y el derecho del hombre eran los objetivos por los que siempre debía tener que trabajar".

Ha destacado que "a todo lo que se ha escrito sobre mí, le faltaba el relato en primera persona". Lo que ha definido como la versión "del propio protagonista, aquel que podía aportar más conocimiento sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho y sobre porqué lo ha hecho. Modestamente, yo mismo".

Don Juan Carlos ha contado con la presencia, además de con doña Elena, doña Cristina y Froilán, con la de la su sobrina María Zurita, otra de sus incondicionales. Con ella ha estado en París la periodista Susanna Griso, amiga de Zurita, que ha viajado con su futuro marido, Luis Enríquez. Los tres han estado en un discretísimo segundo plano, presenciando este momento tan señalado para el rey emérito, que tiene previsto estar en Sanxenxo en los próximos días.