Descenso acusado de las temperaturas este domingo en buena parte de España

El paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, provocará mañana un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la península.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo avisos meteorológicos en 13 comunidades autónomas por fenómenos de distinta naturaleza, con especial incidencia de lluvias y tormentas en el este y sur peninsular, viento en varias regiones y nieve en zonas de montaña.

En concreto, ha emitido avisos por lluvia y tormenta en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se esperan chubascos localmente fuertes con posible granizo.

Por fenómenos costeros y de viento, cuentan con avisos activos Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, con distintos niveles que oscilan entre el amarillo y el naranja a lo largo de la jornada.

En el interior, los avisos por nieve afectan a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, con acumulados significativos previstos en cotas altas.

En Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y Alicante son probables los chubascos con tormenta localmente fuertes. En Galicia y la cornisa cantábrica, los cielos también estarán nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las mesetas.

La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores y descensos puntuales hasta los 600-800 metros. En las montañas del centro y del este se establecerá entre 1.500 y 1.800 metros, con posibles nevadas débiles. Son probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con bajadas notables de las máximas en Baleares y en el centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarias en el cuadrante nordeste.

En cuanto al desglose de temperaturas por provincia, las máximas se registrarán en Sevilla (25ºC), Córdoba (23ºC) y Badajoz, Huelva y Málaga (22ºC). Por el contrario, las mínimas se darán en Lugo (1ºC) y en Burgos, León, Soria y Teruel (todas con 2ºC).

El viento soplará moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho, de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán. En Canarias, el alisio soplará fuerte con rachas muy fuertes.