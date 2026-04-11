De Abraham Mateo a Fangoria, pasando por Omar Montes, Los 40 celebran 60 años con su Primavera Pop

La emisora más escuchada, Los 40, ha celebrado sus 6 décadas de vida dándole la bienvenida a la nueva estación con uno de sus míticos macroconciertos, el Primavera Pop, celebrado en el Movistar Arena, donde han reunido a numerosos artistas de la industria musical de distintas generaciones. Un show presentado por los principales locutores de la emisora, entre los que ha destacado la presencia de Fernandisco, Cristina Boscá y Dani Moreno, 'el Gallo'.

Fangoria fue la encargada de la apertura del concierto, haciendo un repaso por sus numerosos hits y aprovechando para presentar en directo su nuevo single, 'Me voy'. Tras ellos Marlon, Álvaro de Luna, Bombai, DePol, Beret y Chiara Oliver, que consiguió revolucionar el estadio madrileño anunciando conciertos en Madrid y Barcelona.

Después llegó la hora del dance con INNA, Saiko, uno de los grandes fenómenos de los últimos años y que dio el relevo en la pista a Walls y Ruslana. Nil Moliner confirmó su papel en la música española y tras él Samuraï y Lala Love You que ya anunciaban que Los40 Primavera Pop iba llegando al final.

Precisamente la guinda del pastel la puso Abraham Mateo con una puesta en escena digna de la estrella en la que se ha convertido. A continuación, y bajo la batuta de Fernandisco y Tony Aguilar, un coro de 15.000 personas entonó el 'Cumpleaños feliz a la emisora'.

Como punto final Omar Montes reaparecía sobre el escenario tras anunciar recientemente que deja la música. El de Pan Bendito deleitó al respetable con 'El conjuntito' y protagonizó un inesperado dúo con Juan Magán, que hizo su aparición estelar cantando 'Bailando por ahí'.