Cayetano Martínez de Irujo rescata el espectáculo flamenco homenaje a su madre junto a su autora, Cecilia Gómez

Continuando con las celebraciones del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, los homenajes no cesan después de haber vivido una Semana Santa muy especial durante la que su figura ha estado más presente que nunca. A pocos días del comienzo de la Feria de Abril que tanto le gustaba a doña Cayetana, se ha presentado el que será el próximo homenaje y no es otro que el espectáculo flamenco 'Cayetana, su pasión'.

Ha sido Cayetano Martínez de Irujo el encargado de realizar la presentación del mismo en el Teatro de la Maestranza, y lo ha hecho acompañado de la bailaora, directora y autora original del show, Cecilia Gómez, que lo estrenó hace ya 16 años, contando con el beneplácito de la propia duquesa: "Fue un espectáculo, además un homenaje que le pudimos hacer en vida, tuvimos la suerte de compartirlo con ella", ha reconocido la artista.

El duque de Arjona no ha podido evitar echar la vista atrás: "todavía recuerdo cuando ella le firmó los derechos de puño y letra, sin ella pedírselos, sin Cecilia pedírselos, le firmó los derechos mi madre de puño y letra. Porque ella sabía cómo funcionaba. ¡Cómo le gustó esta obra! ¡Cómo disfrutó esta obra!".

El hijo favorito de doña Cayetana ha confirmado que tenía claro que "el hecho de rescatar esta obra" era algo que tenía claro que tenía que formar parte de las celebraciones del centenario, porque lo considera "una emoción y un recuerdo absolutamente único".