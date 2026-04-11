Carlos Alcaraz: "Trato de dar lo mejor, igual que Sinner"

El tenista español Carlos Alcaraz explicó su paso por la cancha de entrenamiento después de alcanzar la final del torneo de Montecarlo, donde se medirá a un Jannik Sinner que, pese a no estar en su superficie favorita, es capaz de dar un gran nivel.

"Hoy no le pegué a la pelota tan bien como quiero, y un par de servicios que no tuve bien al final. Lo mejor que podía hacer era estar 20 minutos practicando y llegar con las mejores sensaciones", dijo este sábado en rueda de prensa.

El murciano superó en semifinales al local Valentin Vacherot y sirvió el 17º duelo contra Sinner. "He visto sus partidos todo el torneo, sé que ha estado mejorando, que lo está haciendo bien. Serán 17 duelos directos, estaré listo, y prepararemos el partido, pero no podemos dar pistas", afirmó.

"Él lo ha dicho, que la tierra no es su favorita, pero su nivel en tierra es muy bueno. No quiere decir que juegue mal. Yo me siento más a gusto, es más natural para mi tenis, pero puedo perder igual. Sé que tengo que jugar mi mejor tenis. No hay favoritos, depende de quién da lo mejor", añadió.

Por otro lado, Alcaraz valoró el dominio de ambos en el circuito. "No hablamos de eso. Hay jugadores que hacen bromas sobre ello. Yo solo trato de dar lo mejor, igual que Jannik", apuntó, antes de ser preguntado por la importancia de jugar en distintas superficies.

"Creo que es bueno para el tenis tener diferentes superficies, pero en pista dura deberían tener la misma velocidad. Tener diferentes superficies, diferentes estilos de tenis, es muy bueno. Como un jugador de los de arriba, tienes que usar esas condiciones. Un campeón de verdad es el que puede jugar muy bien en todas las superficies", terminó.