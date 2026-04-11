Cantabria, con un único incendio activo, desactiva el INFOCANT y contabiliza más de 10.000 hectáreas quemadas este año

Cantabria cuenta a última hora de esta tarde con un único incendio activo en La Rasa, en el municipio de Vega de Liébana, y debido a una mejora "notable" de la situación y de los niveles de riesgo, el Gobierno ha desactivado la fase de preemergencia del INFOCANT y del nivel 2 del Operativo de Lucha Contra Incendios Forestales, gracias a la labor del operativo desplegado y a las condiciones meteorológicas favorables con bajada de temperaturas y lluvia.

Desde el día de ayer a esta hora se han producido 11 incendios forestales y en total, desde el 4 de abril cuando se inició el episodio, se han provocado 183. Con todo ello, sumando los 466 contabilizados hasta el 31 de marzo, este año se han producido 649 incendios en la región, lo que ha tenido como consecuencia más de 10.000 hectáreas afectadas, un 20 por ciento más que las quemadas en 2025.

Por otra parte, continúa controlado el incendio en la zona de Campollo, también en Vega de Liébana, y otro más estabilizado en este mismo municipio, en el Mirador del Corzo, en el entorno del Puerto San Glorio.

Así lo ha detallado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, quien ha destacado que el número de hectáreas afectadas en lo que va de año se trata de un dato "relevante", porque se supera ya toda la superficie quemada durante todo el año 2025, con 8.300 hectáreas.

Por último, ha tenido palabras de agradecimiento a todo el personal que ha estado estos ocho días "peleando" contra el fuego.

Especialmente al personal del Centro de Atención de Emergencias 112 y del Servicio de Protección Civil de la Consejería de Presidencia, los miembros de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y "muy especialmente" a todo el personal de la Dirección General de Montes, que forman parte del Operativo de Lucha y de Extinción de Incendios (técnicos de guardia, emisoristas, agentes del medio natural y las brigadas).