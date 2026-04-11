Balde: "Sabíamos que no podíamos fallar, porque el Madrid empató"

Barcelona, 11 abr (EFE).- El defensa del Barcelona Alejandro Balde ha explicado que el equipo no podía fallar este sábado ante el Espanyol (4-1), pues tenían una oportunidad de dejar prácticamente sentenciada LaLiga después del tropiezo del Real Madrid ante el Girona (1-1).

"Hemos hecho un trabajo increíble y estamos muy contentos. Sabíamos que hoy no podíamos fallar, porque ayer el Madrid empató", ha comentado Balde, "muy feliz por el buen trabajo hecho" y porque el equipo tiene ahora 9 puntos de ventaja respecto al conjunto blanco.

En este sentido, el lateral azulgrana ha destacado que el Barça jugó "muy bien" ante el Espanyol, "aunque quizá pudimos marcar un par de goles más". Y al resultado contribuyó Balde con su primera titularidad desde que se recuperó de la rotura del bíceps femoral distal de su muslo izquierdo.

"Siempre es difícil volver de una lesión, pero me he encontrado bien", ha dicho el defensa azulgrana, quien ha asegurado que tiene "ganas de que llegue el martes y remontar en el Metropolitano, el 0-2 que el Atlético de Madrid le endosó en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.