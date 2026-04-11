Agencias

Anabel Pantoja, mediadora en la conversación del perdón familiar, da un paso al frente por Kiko Rivera

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Aunque en los últimos tiempos Anabel Pantoja parecía haberse echado a un lado en cuanto a las polémicas familiares, su primo Kiko Rivera ha confirmado que sigue siendo 'la mediadora oficial' en todo lo referente al clan. Es ella quien hace de unión entre todos, quien templa gaitas especialmente entre Isabel Pantoja y sus hijos y también entre los hermanos. Los adora a los tres y sufre a partes iguales cuando las cosas no van bien entre ellos.

Y en esta reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, como confirmaba el propio DJ en 'De viernes', su prima ha tenido un papel fundamental. Porque a lo largo de estos seis largos años de distanciamiento entre la tonadillera y su hijo mayor ha sido ella el cordón umbilical que les ha mantenido 'unidos'. Ha sido quien ha hecho llegar a la cantante las fotos de sus nietos, quien la ha tenido al tanto de sus logros y viceversa.

También ha sido la que habló con su tía, para 'tantear' el terreno, cuando su primo le dijo que quería un acercamiento con ella. Fueron horas. Anabel se trasladó de su casa en Canarias a la vivienda de su tía en la isla y, a través de su teléfono móvil, se produjo la anhelada conversación entre la madre y su pequeño del alma.

Así lo relataba Kiko Rivera en directo en el espacio de Beatriz Archidona y Santi Acosta mientras que su prima no perdía detalle. Tanto que en un momento dado, dio un paso al frente y publicó un storie en su perfil de Instagram posicionándose al lado de su primo sin ninguna duda.

Con una fotografía en la que aparecen Kiko y ella junto a su hija, durante la pasada Semana Santa, Anabel escribe: "Sea lo que sea, lo importante es el bien de los gordis y tu felicidad. Te quiero mucho Kiko. Aquí estaremos siempre".

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