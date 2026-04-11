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Alcaraz acude a la cita con Sinner: final, título y el número uno en juego

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Redacción deportes, 11 abr (EFE).- Carlos Alcaraz aplacó el empuje del monegasco e ídolo local Valentin Vacherot y por segundo año consecutivo se situó en la final del Masters 1000 de Montecarlo (6-4 y 6-4) que disputará, por primera vez en el 2026 con el italiano Jannik Sinner, con el título y el número uno del mundo en juego.

El murciano que tardó una hora y veinticinco minutos en acabar con las ilusiones del primer jugador monegasco en la historia del torneo que llegó a semifinales, se erigió en el tercer hombre en situarse en diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Acumula un récord de 26 victorias y una sola derrota en tierra batida desde el inicio de la temporada 2025.

El domingo pujará por un nuevo título en tierra ante Sinner que previamente arrolló al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 y que si gana, arrebatará al español el número uno del ránking mundial.

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