Al menos cinco muertos en ataques rusos en territorio ucraniano

Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas como consecuencia de ataques rusos en suelo ucraniano, según han denunciado las autoridades ucranianas. Moscú, por su parte, ha asegurado que hasta cinco personas han resultado heridas en ataques ucranianos durante la tregua de la Pascua ortodoxa anunciada por ambas partes.

Tres personas han muerto por un ataque ruso en Jersón, incluido un conductor de autobús. Un dron FPV atacó su vehículo sobre las 15.30 horas, según ha informado la Fiscalía Regional de Jersón en redes sociales. Las autoridades regionales de Jersón han denunciado bombardeos de aviación, artillería y drones.

Por otra parte, en Donetsk, dos militares han muerto por disparos de las fuerzas rusas, según ha informado la Policía Nacional de Ucrania, cuerpo al que ambos pertenecieron anteriormente. Las víctimas son Ihor Lisitsin e Ihor Radziminski.

Mientras, en Dnipropetrovsk, Rusia ha realizado más de 60 ataques con artillería y drones, según el gobernador militar regional ucraniano, Oleksandr Ganzha. Una persona ha resultado herida.

Por su parte, las autoridades rusas han informado e tres personas heridas en Kursk y dos más en Bélgorod ya cuando había entrado en vigor la tregua de la Pascua ortodoxa propuesta por Rusia y aceptada por las autoridades.

En Lgov, Kursk, tres personas, incluido un bebé de un año, han resultado heridas en un ataque, según el gobernador militar regional, Alexandr Jinshtein.

Dos personas más resultaron heridas en la región de Bélgorod. "Las Fuerzas Armadas ucranianas siguen atacando nuestra región. Dos civiles resultaron heridos", ha informado el gobernador militar de Bélgord, Viacheslav Gladkov.

La tregua de Pascua entró en vigor este 11 de abril a las 16.00 hora de Moscú (15.00 horas en la España peninsular) y se extenderá hasta la medianoche del 12 de abril.