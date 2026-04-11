Al menos 38 civiles secuestrados en la RDC por un grupo armado ligado al Estado Islámico

Kinsasa, 11 abr (EFE).- Al menos 38 civiles fueron secuestrados en un nuevo ataque en el este de la República Democrática del Congo (RDC) perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado con lazos difusos con el Estado Islámico (EI), confirmó a EFE este sábado un líder de la sociedad civil.

Según detalló a EFE el coordinador de la sociedad civil de la provincia de Ituri, Dieudonné Lossa, el ataque se produjo anoche en la aldea de Makoko, en el territorio de Mambasa.

"Secuestraron a un total de 38 habitantes y se los llevaron al bosque. Hasta el momento, no tenemos noticias, pero las autoridades están informadas", indicó por teléfono Lossa.

"Las ADF no están lejos de la población. Por eso actúan en cualquier momento. Se esconden en el bosque y aprovechan que las FARDC (Fuerzas ARmadas de la RDC) no están allí para actuar", añadió.

También confirmó el ataque el administrador de Mambasa, el coronel Jean Baptiste Matadi, si bien no precisó el número de raptados.

"Nos han informado de este ataque. Aún desconocemos el número de víctimas, pero nuestros hombres ya están tras la pista de estas fuerzas negativas", aseveró el jefe local.

El secuestro se produjo una semana después de que al menos 51 personas fueron asesinadas en otro ataque perpetrado también en Mambasa por las ADF.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE