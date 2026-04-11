3-3. Boyé rescata un punto sobre la bocina de Anoeta

San Sebastián, 11 abr (EFE).- Lucas Boyé, con un gol en el minuto 97, rescató este sábado un punto para el Alavés en Anoeta (3-3), en un partido en el que la Real Sociedad fue superior pero terminó cediendo dos puntos víctima de sus propios errores.

Prácticamente en la primera acción del encuentro Caleta-Car cometió un error grave al introducir el balón en su portería en un mal despeje. Ni él ni Remiro se entendieron, y el Alavés se adelantó sin haber disparado a puerta. Poco después, Sivera evitó el empate tras un buen testarazo del propio Caleta-Car, que no pudo enmendar su error inicial.

Cierto es que el conjunto txuri urdin entró mejor al partido, pero el Glorioso logró ponerse por delante en el marcador sin hacer nada del otro mundo. Cuando mejor parecía estar el Alavés, Luka Sucic armó un zurdazo desde el balcón del área para igualar la contienda y encender a Anoeta (minuto 14).

Dos goles en el primer cuarto de hora del derbi vasco, un inicio impecable para el espectador neutro. Ambos equipos se tomaron un pequeño descanso, aunque los de Quique Sánchez Flores lo siguieron intentando por mediación de un siempre incisivo Toni Martínez. En el 24, Diabaté aprovechó otro error grosero de la Real, en este caso de Remiro y Turrientes, para marcar el segundo del Alavés antes de que se cumpliera la media hora de partido.

Los donostiarras, erráticos en defensa, volvieron a igualar el marcador a los tres minutos con otro golazo, de Turrientes en este caso, desde fuera del área en una jugada ensayada de córner, aunque LaLiga le dio el gol a Sivera en propia meta. En el 36, Barrenetxea estuvo a punto de hacer otro tanto de bella factura tras una conducción maradoniana, pero un defensa babazorro impidió el tercero de la Real.

Antes del descanso, Ángel Pérez probó una diagonal peligrosa desde el costado diestro que acabó en córner, pero el marcador no se movió más. Ya en el segundo acto, Matarazzo introdujo a Guedes en detrimento de Barrenetxea para ganar verticalidad y gol. El primer disparo fue para los visitantes por mediación de Blanco, aunque su derechazo se marchó muy desviado.

Guridi y Toni Martínez también pudieron volver a poner por delante a los suyos por tercera vez, aunque no acertaron ante una defensa muy pasiva. Poco después, Matarazzo dio entrada a Take Kubo tras casi tres meses en el dique seco, una noticia muy esperada por la parroquia txuri urdin. Guedes remató alto desde fuera del área en el 57, y en el 60, Óskarsson puso el 3-2 de cabeza a pase de Take Kubo, este también con la testa.

En el 65 Parada cabeceó al fondo de las mallas, pero el central madrileño estaba ligeramente adelantado, por lo que la acción quedó invalidada. En los últimos veinte minutos, el Alavés empezó a apretar en busca del empate con centros laterales y algún que otro disparo desde lejos, aunque la Real también tuvo algún que otro acercamiento para matar el encuentro.

En el minuto 87, Toni Martínez se quedó a medio metro de poner el 3-3 con un tiro cruzado desde el interior del área a pase de Denis Suárez. El murciano no acertó, y en el descuento la Real se quedó con uno menos por una entrada de Sergio Gómez sobre Aleñá.

En esos últimos minutos, Blanco cabeceó alto tras un centro de Rebbach, y Boyé igualó un partido loco en el 97 con un derechazo directo a la escuadra de Remiro.

- Ficha técnica:

3- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Aritz Elustondo (Beitia, m.86), Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic (Aihen, m.86), Brais Méndez (Kubo, m.53); Barrenetxea (Guedes, m.46) y Óskarsson (Marín, m.72).

3- Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Denis Suárez, m.86); Otto, Tenaglia, Parada, Abde; Blanco, Ibáñez (Guevara, m.66), Guridi (Aleñá, m.66); Toni Martínez y Diabaté (Boyé, m.60).

Goles: 0-1 m.3: Caleta-Car (en propia puerta); 1-1 m.14: Sucic; 1-2 m.24: Diabaté; 2-2 m.24: Sivera (en propia puerta); 3-2 m.60: Óskarsson; 3-3 m.97: Boyé.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a Kubo (64) y Guedes (98) por la Real Sociedad; y a Abde Rebbach (59), Ángel Pérez (66) y Denis Suárez (98) por el Alavés. También amonestó a Matarazzo, entrenador de la Real (90), y expulsó a Sergio Gómez con roja directa (90).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31.024 espectadores.