0-1. Argentina vence a Chile a domicilio y es líder de la clasificatoria mundialista

Valparaíso (Chile), 10 abr (EFE).- Argentina venció este viernes a Chile por 0-1 a domicilio con un penalti de Florencia Bonsegundo, y tomó el liderato de las clasificatorias para el Mundial 2027 de fútbol femenino que se diputará en Brasil.

Una jornada que puede ser redonda para las albicelestes, si sus inmediatas perseguidoras, Colombia y Venezuela, empatan este mismo viernes en el partido entre ellas, en la lucha por los dos cupos que dan el billete directo a la cita mundialista.

Los cerca de 5.000 espectadores que observaron en directo el partido en la ciudad costera de Valparaíso disfrutaron de un encuentro muy trabado, sin apenas ocasiones de gol en las que las argentinas estuvieron un punto por encima de sus rivales chilenas, muy erráticas en el campo.

Apenas hubo ocasiones de gol, y mientras que la chilena Tiane Endler tuvo que sacar a relucir su enorme calidad en dos tiros venenosos al arco, su colega argentina, Solana Pereyra, no tuvo que manchar los guantes.

El único gol del partido fue obra en el minuto 42 de Bonsegundo, la mejor jugadora del encuentro.

La jugadora del Sporting portugués definió con enorme calidad, ajustada al ángulo, una pena máxima sancionada por mano en el área de Nadaqyet López, jugadora del Alavés español.

Las chilenas trataron de remontar en la segunda parte, pero su juego siguió errático y sin coordinación, a pesar de los cambios, mientras que las argentinas se esforzaron en defender su gol en el estadio Elías Figueroa, en una noche de mucho frío y viento en la ciudad del puerto.

El certamen lo disputan nueve selecciones sudamericanas, menos la anfitriona del Mundial, Brasil, con partidos a una sola vuelta tras los cuales se otorgan dos boletos directos, mientras que el tercer y cuarto lugar irán a una repesca intercontinental.

- Ficha técnica:

0. Chile: Christiane Endler; Valentina Díaz (Vaitiere Pardo, m.87), Anaís Cifuentes, Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yanara Aedo, Millaray Cortés, Nayadet López (Yesenia López, m.48); Rosario Balmaceda (Yastin Jiménez, m.62), Adriana Moreno (Mary Valencia, m.46) y Sonia Keefe.

Seleccionador: Luis Mena.

1. Argentina: Solana Pereyra; Sofía Domingo, Sophia Braun, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Marciel Pereyra, Daiana Falfán, Vanina Preininger (Catalina Ongaro, m.89), Florencia Bonsegundo; Agostina Holzheier y Krashi López (Justina Morcillo, m.67).

Seleccionador: Germán Portanova.

Árbitra: La brasileña Charly Straub. Amonestó a Cifuentes, Aedo y Yassenia López por Chile; y a Cometti y Preininger por Argentina.

Gol: 0-1, m.42: Florencia Bonsegundo, de penalti.

Estadio: Elías Figueroa, de Valparaíso (Chile).