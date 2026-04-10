Zelenski sanciona a cinco rusos por "difundir propaganda" a favor de Moscú en la Bienal de Venecia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha impuesto este viernes sanciones contra otras cinco "figuras del mundo de la cultura rusa" a las que ha acusado de ser responsables de "difundir propaganda" para favorecer a Rusia en eventos culturales internacionales como la Bienal de Venecia, en el marco de la invasión de Ucrania.

Así, los ha acusado de "justificar la agresión y difundir propaganda rusa en eventos internacionales", si bien este paquete de sanciones está vinculado a la participación de Rusia en la Bienal de Venecia, según un comunicado de la Presidencia ucraniana.

Entre ellas se encuentra Anastasia Karneeva, hija de un subdirector general de Rostec, también sancionado. Karneeva fue nombrada comisaria del pabellón ruso en la Bienal de Venecia de 2021 y representará a Rusia este año.

También se han impuesto estas medidas contra Mijail Shvidkói, representante especial del jefe de Estado ruso para la cooperación cultural internacional, quien ha calificado la guerra de Rusia contra Ucrania como un "momento histórico importante". Asimismo, ha afirmado públicamente que la participación de Rusia en la Bienal de Venecia es supuestamente "prueba de que la cultura rusa no está aislada".

La lista también incluye a rusos que participarán en la Bienal de Venecia en nombre de Rusia: "la violinista Valeria Oleinik, quien ha visitado repetidamente la península de Crimea, temporalmente ocupada, para apoyar la guerra; el cantante Ilia Tatakov, que participó en la creación de una película propagandística en los territorios temporalmente ocupados de la región de Donetsk para promover las ideas del "mundo ruso"; y el vocalista Artem Nikolaev, que participó en actos de propaganda en Crimea el año pasado".

"La participación de Rusia en la Bienal de Venecia no tiene que ver con la cultura sino con el uso de plataformas internacionales para legitimar la agresión y difundir propaganda. O se oponen al régimen ruso y tienen acceso al espacio cultural del mundo libre, o sirven a la propaganda y se enfrentan a sanciones", ha afirmado Vladislav Vlasiuk, asesor del presidente de Ucrania para asuntos relacionados con la imposición de sanciones.