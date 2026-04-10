Yolanda Díaz, tras las críticas de Netanyahu a España: "Toda la hostilidad contra criminales de guerra y genocidas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha replicado las críticas hacia España del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tildarle de nuevo de "genocida" al que se tiene que mostrar "hostilidad".

"Toda la hostilidad contra los criminales de guerra y los genocidas, sí", ha lanzado a través de su cuenta en la red social 'Bluesky', en respuesta a un vídeo del propio Netanyahu respecto al veto a España del grupo que supervisa el alto el fuego en Gaza.

El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de excluir a España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), un órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para este enclave, debido a lo que describe como una "obsesión antiisraelí" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien el primer ministro Benjamin Netanyahu ha acusado de "difamar" a sus "héroes".

"El Estado de Israel no guardará silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo. Y por eso he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel", ha manifestado el primer ministro israelí.

Asimismo, Netanyahu ha acusado a España de librar "una guerra diplomática" y de ponerse del lado de "regímenes terroristas" como motivos adicionales para excluir al Gobierno español de cualquier tipo de alianza internacional en la que participe Israel.