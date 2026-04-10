Xi Jinping recibe a la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, en Pekín

Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, recibió este viernes en Pekín a la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, en lo que supone la primera reunión de este tipo en casi diez años, informó la agencia oficial Xinhua.

El mandatario, que ofició el encuentro en calidad de secretario general del Partido Comunista (PCCh), invitó la semana pasada a Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), la principal fuerza de la oposición de la isla, a visitar China, recordó Xinhua en un breve despacho publicado a las 11:00 hora local (03:00 GMT).

Si bien Xi se ha visto en otras ocasiones con líderes del KMT -incluida la histórica cumbre de 2015 en Singapur con el entonces mandatario taiwanés Ma Ying-jeou- y los contactos entre funcionarios chinos y figuras del partido son frecuentes, esta es la primera vez desde 2016 en que los máximos dirigentes de ambas formaciones se reúnen presencialmente.

El Gobierno chino se niega a dialogar con el Ejecutivo taiwanés, liderado desde hace una década por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que sostiene que Taipéi "no está subordinado" a Pekín y que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Según el United Daily News, periódico taiwanés próximo al KMT, la cita se celebrará a puerta cerrada y Cheng ofrecerá declaraciones ante la prensa al término de la misma.

Durante su estancia en China, que se extenderá hasta el domingo y que ha incluido visitas a las ciudades orientales de Nanjing y Shanghái, Cheng ha defendido la necesidad de recuperar el diálogo con China para lograr la paz y la "reconciliación" entre ambos lados del estrecho, argumentando que un conflicto armado "no es inevitable".

La reunión de este viernes se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del encuentro previsto en Pekín entre Xi y el mandatario estadounidense, Donald Trump, donde el dirigente chino podría presionar a Washington para limitar la venta de armamento a la isla.

El KMT y su socio minoritario, el Partido Popular de Taiwán, también están aprovechando su mayoría en el Parlamento para bloquear un presupuesto especial de defensa de casi 40.000 millones de dólares propuesto por el presidente taiwanés, William Lai, quien este viernes llamó a impulsar su tramitación lo antes posible. EFE

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