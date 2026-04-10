Wetselaar (Moeve) cree que la crisis por la guerra en Irán demanda "crear más energía en Europa"

El CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, ha afirmado que la crisis energética que se ha desatado por el inicio de la guerra entre los Estados Unidos e Israel con Irán demanda que Europa cree más energía para su propio consumo: "Es la única manera de que Europa se vuelva más fuerte e independiente".

"Obviamente, esta es una crisis que nadie desea, pero si buscamos aspectos positivos, ahora todos entienden el problema de la seguridad energética para Europa", ha valorado en su intervención durante segunda jornada del European Pulse Forum 2026 de Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona este viernes.

Ha dicho que, para ello, se debe reforzar la agenda en torno a las energías renovables, que no solo tiene que ver con la transición energética, sino también con la seguridad energética, que es necesaria porque, según él, no parece que la situación se normalice pronto y la urgencia se mantendrá "durante un tiempo".

Ha urgido a las instituciones europeas a tomar las riendas de su propio destino, también en energía: "No controlamos nuestra fuente de energía. Hemos cambiado la dependencia del gas ruso por la del gas estadounidense. Apenas producimos petróleo, pero consumimos mucho. Y el precio de todas estas fuentes de energía no se fija desde aquí, y es muy, muy volátil", ha alertado.

EL PAPEL DE ESPAÑA

Wetselaar cree que España debe liderar en este ámbito, y ha dicho que puede ser "la Arabia Saudí de Europa" con las energías renovables, porque asegura que la Península Ibérica tiene las mejores condiciones de Europa para ello, especialmente en fotovoltaica.

"España y Portugal tienen la oportunidad no solo de descarbonizar y garantizar la seguridad energética de la Península Ibérica, sino también de convertirse en un productor muy relevante para el resto de Europa", ha añadido.