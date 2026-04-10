Viernes, 10 de abril de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Islamabad/Teherán/Washington - Pakistán ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE. UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) - La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas a la Tierra, donde amerizarán en aguas del Pacífico donde personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos los esperan. (Amerizaje previsto a las 02.00h del sábado).

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- La NASA ofrece una conferencia de prensa posterior al amerizaje de la misión Artemis II a las 02:35 GMT. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS

Caracas - Venezuela espera avances concretos en su economía tras la aprobación de la ley de minas, que abre el país a la inversión extranjera en el sector, y las medidas de renovación anunciadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de visita en Granada, en su primer viaje oficial desde que asumió como mandataria.

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- Bajo la sombra del ataque militar de EE.UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros, donde la movilización ciudadana y la liberación selectiva de presos políticos conviven con una estructura represiva que, según analistas consultados por EFE, se mantiene. Por Bárbara Agelvis Maza (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima - Perú entra en el periodo de reflexión para las elecciones generales del domingo, tras una campaña electoral casi exenta de grandes mítines tradicionales y muy enfocada en redes sociales, y en la que a los principales candidatos de derecha les han lanzado huevos y basura en el sur, al estar aún abierta la herida por los más de 50 muertos en la represión a las protestas antigubernamentales de 2023.

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COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito - Las relaciones de Colombia con Ecuador están en su punto más bajo en décadas por una guerra comercial de trasfondo político que elevó los aranceles impuestos por el presidente Daniel Noboa al 100 % y provocó el llamado a consultas del embajador de Quito en Bogotá.

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ISRAEL PALESTINA

Gaza - Seis meses después del alto el fuego en la Franja de Gaza no hay avances en el autogobierno o la reconstrucción del enclave arrasado por Israel, que continúa matando gazatíes prácticamente a diario, mantiene un férreo bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria y restringe al mínimo las entradas y salidas de palestinos a Egipto por el cruce de Rafah.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - El Festival de Coachella abre este viernes su 25ª edición en Indio (California), en una edición marcada por la presencia de Karol G, que hace historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

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MICHAEL JACKSON

Berlín.- MICHAEL JACKSON.- 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, celebra su preestreno en Berlín, donde se celebra un evento especial para aficionados de varios días de duración.

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ESPECIALES:

- Con motivo del viaje del papa León XIV a África del 13 al 23 de abril próximos, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía PAPA ÁFRICA.

- Con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, la Agencia EFE enviará este viernes la segunda parte de una serie previa con la guía VARGAS LLOSA.

- Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo en Benín, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía BENÍN ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de marzo. (Texto)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en marzo.

14:00 GMT.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas de la Tierra (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY PANAMÁ.- El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, ofrece una conferencia magistral en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, asegura en una entrevista con EFE que la política de 'paz total' del actual Gobierno se ha convertido en un "caos total" porque los grupos armados han aprovechado esta iniciativa para fortalecerse. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MAMDANI.- Al cumplirse 100 días de su gobierno, el alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, que busca subir los impuestos a las grandes fortunas, enfrenta también las protestas de quienes se oponen al aumento de gravámenes a grandes empresas y propietarios de negocios para financiar programas sociales y vivienda, al sostener que podría elevar los costos operativos y afectar al empleo. (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto de Estadística de México presenta los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (Texto)

Santiago de Chile - LATINOAMÉRICA AVIACIÓN (Entrevista) - La guerra en Oriente Medio es una "oportunidad" para mejorar la conectividad aérea en Latinoamérica, una región que está generado "gran interés" entre los inversionistas, afirmó este jueves a EFE el vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá. Por Víctor Castelló (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO CIENCIA - El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, galardonado con el Premio Princesa de Girona de Investigación de esta edición, aseguró a EFE que este reconocimiento remarca la "calidad" de la ciencia que se realiza en Latinoamérica, en un contexto en el que la región está siendo "partícipe y protagonista" de la "revolución del conocimiento" a nivel global. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período desde diciembre de 2025 a febrero de 2026. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos definitivos de la inflación del mes de marzo. (Texto)

07:00 GMT.- París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', un proceso que condiciona su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.

09:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cursa una visita oficial al Vaticano donde será recibido en audiencia por el papa León XIV (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La Fundación Alternativas publica el informe "Turquía y España ante la cuestión palestina" (Texto)

18:30 GMT.- Berlín.- MICHAEL JACKSON.- 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, celebra su preestreno en Berlín, donde se celebra un evento especial para aficionados de varios días de duración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Moody's revisa su evaluación sobre la deuda francesa.Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- Rueda de prensa con Robert Hardman, autor del nuevo libro sobre la difunta reina: "Elizabeth II - In private, in public. The inside story". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad del Vaticano - PAPA FRANCIA - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cursa una visita oficial al Vaticano donde será recibido en audiencia por el papa León XIV. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- HUNGRÍA ELECCIONES.- Rusia y Ucrania también participan en las elecciones del domingo en Hungría, ya que de su resultado depende que ambos países logren sus objetivos geopolíticos en la Unión Europea (UE), lo que repercutirá, de una u otra manera, en el desenlace de la guerra que les enfrenta desde hace más de cuatro años. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA CORRUPCIÓN.- La Justicia rusa dicta sentencia contra el exministro de Defensa de Rusia, general de Ejército Pável Povov, acusado de corrupción (Texto)

Bruselas.- UE INTERIOR.- El nuevo sistema electrónico de control en las fronteras de la Unión Europea, el llamado "Sistema de Entradas y Salidas" (EES, en inglés) culmina este viernes su implantación, con un procedimiento de registro electrónico para ciudadanos de terceros países que viajen a la UE para estancias de corta duración. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA TRANSPORTE.- El sindicato alemán UFO ha convocado al personal de cabina del Grupo Lufhansa a hacer huelga este viernes, en una medida que afectará a todos los vuelos de la compañía germana que despeguen de los aeropuertos de Fráncfort, en el oeste de Alemania, y Múnich, en el sur del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - CONSERVACIÓN ESPECIES - La inclusión este jueves del pingüino emperador y del lobo marino ártico como especies en peligro en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) subraya la doble vertiente de este tipo de listas, elaboradas con el máximo rigor científico pero que no suponen ninguna obligación legal para las administraciones. (Texto) (Fototeca)

Oriente Medio

07:15 GMT.- Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Firma de acuerdo trilateral España-Marruecos-Portugal en el marco de la cooperación judicial de cara al Mundial 2030 con presencia del ministro de Presidencia español, Félix Bolaños. (Texto)

El Cairo.- WORLD PRESS PHOTO.- El fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy encontró gracias a un amigo la zona de Wadi al Qamar (Valle de la Luna), en el norte de Egipto, donde sus residentes están expuestos al polvo de fábricas de cemento con las que conviven. Su trabajo visual le ha llevado a repetir el World Press Photo este año, con el que busca conseguir un cambio. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Yibuti.- YIBUTI ELECCIONES.- Yibuti celebra unas elecciones presidenciales en las que el jefe del Estado, Ismail Omar Guelleh, en el poder desde 1999, busca la reelección. (Texto)

Cotonú.- BENÍN ELECCIONES.- Benín celebra este domingo unas elecciones presidenciales sin el principal partido opositor en las que el oficialismo quiere continuar en el poder con el ministro de Finanzas, Romuald Wadagni, sucesor del presidente, Patrice Talon, que completa su segundo y último mandato. (Texto)

Asia

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- Islamabad ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE. UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Naipyidó.- BIRMANIA POLÍTICA.- El general golpista Min Aung Hlaing jura el cargo de presidente de Birmania, tras ser nombrado por un Parlamento copado por los militares, en una ceremonia en Naipyidó.

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, termina su visita de dos días en Corea del Norte en medio del fortalecimiento de lazos bilaterales y antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que ha generado expectativas de que aproveche el viaje para tratar de sostener una reunión con el mandatario norcoreano. (Texto)

Singapur.- SINGAPUR AUSTRALIA.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se reúne con su homólogo singapurense, Lawrence Wong, durante su visita a la ciudad-Estado donde tratarán, entre otros temas, los efectos de la crisis energética derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Seúl.- IRÁN GUERRA.- El Parlamento surcoreano vota la aprobación del presupuesto suplementario de 26,2 billones de wones (unos 14.870 millones de euros) destinado a amortiguar el impacto del aumento de precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, prosigue su visita a China, en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que supone la primera de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR TIPOS.- El Banco de Corea (BoK) celebra su sesión para establecer el tipo de interés de referencia después de que lo congelara en febrero en 2,5 %, por sexta sesión consecutiva, considerando la debilidad de la moneda local y riesgos asociados con la industria de semiconductores y la política arancelaria de EE.UU. Se espera que el BoK mantenga la tasa como lo ha hecho desde mayo de 2025. (Texto)

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 1,3 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- ASIA ECONOMÍA.- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) presenta su informe sobre las perspectivas económicas para 2026 de la región del Indopacífico, que coincide en el contexto de la crisis energética provocada en esta región por la guerra en Irán Hsinchu.- TSMC VENTAS.- TSMC, el principal fabricante mundial de chips avanzados, publica sus datos de facturación del primer trimestre. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán difunde las cifras de comercio exterior del primer trimestre. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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