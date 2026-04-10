VidantaWorld Voyages presenta ELEGANT: Una experiencia de mega yate de lujo que redefine el viaje por el Mediterráneo

PR Newswire

VALLARTA-NUEVO NAYARIT, México, 9 de abril de 2026

El espacio de un gran barco. El servicio de un yate de lujo. Un resort de lujo que navega.

VALLARTA-NUEVO NAYARIT, México, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- VidantaWorld Voyages anunció hoy el debut de ELEGANT, un lujoso mega yate diseñado para ofrecer una forma más inmersiva y pausada de vivir el Mediterráneo, combinando estadías prolongadas en destinos icónicos con los estándares de espacio, elegancia y servicio de un resort de lujo de clase mundial.

Del 11 de abril al 2 de octubre de 2026, y con regreso de mayo a septiembre de 2027, ELEGANT ofrecerá un portafolio de itinerarios en el Mediterráneo de siete noches enfocados en regiones específicas, permitiendo a los huéspedes vivir cada destino con mayor profundidad, en lugar de trasladarse apresuradamente entre puertos distantes. Los itinerarios planeados recorren la Riviera Francesa, la Costa Española, las Azores y Portugal, las Islas Griegas y el Mar Adriático, y las Costas Italianas.

Diseñado para viajeros que valoran tanto la forma en que experimentan Europa como los destinos que visitan, los itinerarios de ELEGANT priorizan las estadías extendidas, las salidas tardías y un ritmo de viaje más tranquilo. Con lanchas disponibles bajo demanda, los huéspedes descubren el Mediterráneo más allá de las multitudes de temporada alta, disfrutando de cenas junto al mar al caer la tarde, paseos por el puerto, música en vivo y una vida después del ocaso que los itinerarios tradicionales de crucero suelen omitir.

Con capacidad para más de 600 huéspedes, ELEGANT fue rediseñado para recibir solo 216. Una decisión deliberada que lo cambia todo. Esa apuesta por el espacio sobre la capacidad se traduce en cabinas de proporciones generosas, salones amplios y un concepto culinario sin comedor principal tradicional, eliminando de raíz las filas, los cuellos de botella y la congestión que definen al crucero convencional. A bordo, cada cubierta respira.

El resultado es una experiencia notablemente más espaciosa y pausada que la de casi cualquier pequeño barco de lujo en el Mediterráneo.

Este concepto de diseño está respaldado por un modelo de servicio que se aproxima a una proporción de 1 tripulante por huésped, haciendo posible una hospitalidad genuinamente personalizada e intuitiva, raramente alcanzable en el mar. En las suites selectas, ese nivel de atención se extiende a un servicio de mayordomo dedicado, discreto, anticipatorio y presente en cada momento del viaje.

"Desde el principio, nuestro enfoque ha sido redefinir cómo puede sentirse el lujo en el mar", afirmó Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "Al reducir drásticamente el número de huéspedes, elevar el servicio a niveles casi individuales, priorizar el espacio y construir itinerarios en torno a estadías más largas y salidas tardías, hemos creado un viaje que ofrece la experiencia de alto nivel y la flexibilidad que los viajeros de lujo de hoy buscan."

Raíces en la Hospitalidad de Lujo

ELEGANT nace de más de cinco décadas de liderazgo de Grupo Vidanta en hospitalidad de lujo. La misma filosofía que define sus resorts y destinos galardonados en México, espacios amplios, diseño de vanguardia y una experiencia centrada en el huésped, llega ahora al mar, con la misma prioridad de siempre: la inmersión sobre la prisa, el espacio sobre la densidad.

Ese legado es evidente en todo ELEGANT, desde sus cabinas de escala residencial y generosas áreas comunes, hasta una cultura de servicio definida por la calidez, la personalización y la comodidad. Algunas Suites Governor's y Presidenciales incluyen un baño adicional, ideal para un tercer huésped o para recibir visitas; y las suites más exclusivas cuentan con dos baños completos, reforzando esa sensación de hogar.

Aproximadamente un tercio de las suites a bordo cuenta con servicio de mayordomo dedicado, prestado por profesionales formalmente capacitados por el British Butler Institute, una de las autoridades más respetadas del mundo en servicio personal refinado.

Un resort de lujo que navega

ELEGANT fusiona la sofisticación de un resort de lujo en tierra con la libertad y el romanticismo de navegar el Mediterráneo. La experiencia se define por:· Suites y camarotes amplios y elegantemente equipados con proporciones residenciales

· Niveles de servicio de casi 1 tripulante por huésped, que permiten una personalización genuina

· Servicio de mayordomo en suites selectas del barco

· Cubiertas amplias y espacios públicos de gran escala

· Excepcional apertura y amplitud en todo el barco, eliminando congestión y aglomeraciones

· Estadías prolongadas, salidas tardías y escalas nocturnas en los principales puertos del Mediterráneo

· Lanchas bajo demanda, que permiten a los huéspedes explorar los destinos con libertad y sin horarios rígidos

Si bien la estructura del barco refleja su herencia clásica, todos los espacios para los huéspedes son completamente nuevos, rediseñados con un estilo moderno de lujo, materiales cálidos, texturas refinadas y una estética tranquila y residencial.

Amenidades de resort de primera categoría en el mar

A lo largo de ELEGANT, los huéspedes disfrutan de una colección cuidadosamente seleccionada de amenidades de nivel resort, diseñadas para sentirse amplias, elegantes y excepcionalmente exclusivas. El barco cuenta con una piscina de gran escala, cuatro jacuzzis, una cubierta marina con acceso directo al mar, un refinado casino, un spa y centro de fitness de servicio completo, y una amplia variedad de hermosos espacios sociales que transitan fluidamente de salones animados a retiros tranquilos e íntimos.

A bordo de ELEGANT, la experiencia del huésped se desarrolla en un ritmo natural desde la mañana hasta altas horas de la noche. Los días comienzan con bienestar en Pure Sky Deck y tiempo tranquilo alrededor de la piscina, para evolucionar hacia tardes en las que la música en vivo -piano en Mosaico, violín y jazz en espacios al aire libre- recorre el barco.

Al llegar la noche, el ambiente se transforma: cenas en una variada selección de restaurantes, distintos códigos de vestimenta y espectáculos exclusivos en el Amura Lounge, incluyendo producciones como World of Wonder. Las noches se extienden con celebraciones temáticas en la cubierta de la piscina, experiencias de juegos interactivos y sets de DJ bajo las estrellas.

Con múltiples espacios activos al mismo tiempo, los huéspedes fluyen libremente a lo largo del día a su propio ritmo, participando como deseen, sin multitudes ni restricciones.

La gastronomía ocupa un lugar central en la vida a bordo. Tres restaurantes de cena inspirados en destinos del mundo, cafés, espacios informales y ocho conceptos de bar y salón distribuidos por todo el yate garantizan que siempre haya un lugar cercano para reunirse, cenar o tomar un cóctel con calma. El entretenimiento acompaña de forma natural, con música en vivo y actuaciones íntimas tejidas en el ambiente del barco, sin forzar ni interrumpir el ritmo del día.

Desde rituales de bienestar matutinos y tardes relajadas junto a la piscina hasta veladas bajo las estrellas, ELEGANT entrega el ritmo de un resort de lujo, elevado por panorámicas vistas al mar, excepcionales espacios en cubierta y un modelo de servicio diseñado para la comodidad y la atención personalizada.

Destacados cubierta por cubierta· Cubierta 2 – Marina. Una cubierta marina exclusiva con bar y plataforma inflable para relajarse al sol con acceso directo al mar.

· Cubiertas 3 y 4 – Suites y camarotes. Un ambiente sereno y residencial con cabinas de grandes dimensiones y una fluidez impecable.

· Cubierta 5 – Restaurantes, salones y entretenimiento. El corazón interior del barco, con tiendas, bares, casino, espacios de entretenimiento y tres restaurantes de cena inspirados en destinos (sin comedor principal tradicional):· Montelimar. Cocina mediterránea

· Guō. Fusión asiática

· Flor de Agave. Mexicana (experiencia especial premium)

· Amura Lounge, íntimo espacio de entretenimiento (168 asientos)

· M Café y Mosaico Bar, con refrigerios ligeros, cafés de especialidad, pasteles, fruta, helados y cócteles

· Sports Bar

· Boutique Mosaico Essentials y Joyería Lark & Berry

· Casino refinado con 3 mesas de juego y 11 máquinas tragamonedas

· Sofisticado salón de whisky diseñado para la conversación tranquila

· Cubierta 6 – Salones y cabinas· Solana Snacks & Bar (popa): refrigerios ligeros y cócteles refrescantes en un ambiente relajado

· ELEGANT Lounge (proa)

· Suites y camarotes adicionales

· Cubierta 7 – Sky Deck y Terraza de piscina· Hivata Buffet

· Cubierta de piscina con bar y espacio de refrigerios Tlax

· Terraza privada Infinito Sky Deck con sillones panorámicos frente al recorrido del barco

· Infinito Bars (babor y estribor)

· Experiencias en el Puente Abierto, incluyendo momentos informales de "café con el capitán"

· Cubierta 8 – Amplia área de cubierta· Pure Sky Bar

· Cubierta de popa con chimeneas de gas y calefactores para relajación diurna y noches mediterráneas bajo las estrellas

Bienestar sin Aglomeraciones

La experiencia de bienestar de ELEGANT refleja la de un resort de alto nivel, más que la de un crucero convencional. El Nel Vento Spa & Beauty Salon ofrece servicios de peluquería y cuidado de uñas, cuatro salas de tratamiento (incluyendo una suite para parejas), un centro de fitness equipado con Technogym, estudio de yoga y estiramientos, saunas separadas y espacios de calma diseñados para la verdadera restauración, todo sin aglomeraciones ni presión de horarios.

Del barco a tierra

Esa misma atención al espacio, el diseño y la intención da forma a la manera en que ELEGANT se aproxima al Mediterráneo, no como una lista de puertos por tachar, sino como una serie de experiencias vividas. ELEGANT ofrece un portafolio dedicado de excursiones en tierra, cuidadosamente adaptado en cada puerto para satisfacer a los huéspedes más exigentes. Desde monumentos icónicos y tradiciones culturales hasta la mejor gastronomía regional, cada experiencia está curada para revelar lo mejor de cada destino.

ELEGANT opera itinerarios de siete noches del 11 de abril al 2 de octubre de 2026, con regreso de mayo a septiembre de 2027. Su viaje inaugural zarpa desde Funchal, Madeira. Cada salida es una invitación a vivir el Mediterráneo de otra manera: con tiempo, con calma y con la profundidad que el destino merece.

Para más información o para reservar unas vacaciones en VidantaWorld Voyages ELEGANT, contacta a tu asesor de viajes o visita vidantaworld.com.

Acerca de VidantaWorld Voyages

VidantaWorld Voyages lleva la filosofía de hospitalidad de lujo de Vidanta, reconocida a nivel mundial, al mar, traduciendo décadas de experiencia en resorts en una nueva categoría de navegación de ultra-lujo. ELEGANT marca el debut de la marca y establece el tono de un futuro definido por el espacio, la belleza, la comodidad y un servicio profundamente personalizado.

Acerca de VidantaWorld

VidantaWorld representa la iniciativa de hospitalidad y entretenimiento más ambiciosa de las últimas décadas: una colección visionaria de experiencias de vacaciones de lujo diseñada para elevar el legado de los destinos de parques temáticos. Construido sobre un compromiso inquebrantable con la calidad sobre el volumen, VidantaWorld ha sido creado para ser "El Mejor de Todos los Mundos Posibles."

Con ubicaciones en Nuevo Vallarta y Riviera Maya, los huéspedes descubren emociones de parque temático sin interminables filas; entretenimiento inmerso en la naturaleza; la excelencia culinaria de los mejores cruceros premium; y playas de gran amplitud sin congestión ni problemas de estacionamiento. Integrando a la perfección un parque temático de lujo de clase mundial con hospitalidad de resort cinco estrellas; impresionantes producciones de Cirque du Soleil; gastronomía exquisita; espectaculares albercas; spas galardonados; y golf de campeonato — todo dentro de campus turísticos seguros y libres de automóviles, envueltos en belleza natural — VidantaWorld se posiciona como un destino de próxima generación listo para brindar felicidad, servicio, relajación y diversión para las generaciones venideras.

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FUENTE VidantaWorld