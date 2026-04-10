UNRWA España denuncia que sus oficinas en Líbano están "bajo amenaza" tras las órdenes de evacuación de Israel

El comité español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este viernes que sus oficinas en Líbano están "bajo amenaza" tras las órdenes de "desplazamiento coercitivo" de las autoridades de Israel, que piden "abandonar forzosamente zonas de Beirut donde viven miles de personas y hay instalaciones de la agencia".

Así, ha matizado en un comunicado que estas órdenes afectan a unos 700.000 residentes de la capital libanesa, pero también a campamentos de refugiados procedentes de Palestina. Estos refugios, ha indicado, acogen a más de 6.000 personas. Además, el hospital Rafik Hariri también podría verse afectado.

"Esta medida llega tras la oleada de ataques aéreos israelíes del miércoles, durante la cual se bombardearon más de un centenar de lugares en apenas diez minutos, provocando más de 300 muertes, 1.000 heridos y el colapso de los hospitales en la capital libanesa", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que desde el inicio de la ofensiva contra Líbano, se contabilizan más de un millón de desplazados, con 200.000 personas que han cruzado a Siria desde el 2 de marzo. "Entre ellas hay más de 1.200 refugiados y refugiadas palestinos procedentes de Siria que, tras haber huido previamente de la guerra, se enfrentan de nuevo al desplazamiento forzado y la inseguridad", ha advertido la UNRWA España.

No obstante, ha destacado que "a pesar de la difícil situación en el país, el personal de la UNRWA sobre el terreno continúa desarrollando su labor humanitaria, proporcionando refugio y servicios básicos de salud, educación, apoyo psicosocial y saneamiento", además de educativas.

UNRWA España ha expresado su "profunda preocupación" por el impacto humanitario de esta escalada y las órdenes de desplazamiento coercitivo que afectan a infraestructuras de Naciones Unidas, y hace un llamamiento urgente a acabar con los ataques y a respetar el Derecho Internacional".