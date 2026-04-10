Una docena de países participan en Cantabria en el Congreso Ibero-Latinoamericano de Seguridad Contra Incendios

La Universidad de Cantabria (UC) ha acogido por primera vez el Congreso Ibero-Latinoamericano de Seguridad contra Incendios (CILASCI 8), que está teniendo lugar del 8 al 10 de abril en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación con la participación de 70 investigadores de una docena de países.

Este simposio se celebra bianualmente, impulsado desde sus orígenes por la asociación luso brasileña de seguridad contra incendios ALBRASCI.

El director de Transferencia de la UC y copresidente del Comité organizador, Daniel Alvear, ha explicado que CILASCI supone "un foro de referencia en el ámbito latinoamericano" en el que durante tres días la institución cántabra ha acogido "a los principales investigadores de la comunidad científica de 12 países" en temas relacionados con las últimas tecnologías y avances en seguridad contra incendios.

Se han presentado 39 ponencias y cuatro conferencias magistrales sobre algunas cuestiones "de gran novedad" en la temática de la seguridad contra incendios, como riesgos asociados a la transición energética, el tratamiento de incendios asociados a baterías, instalaciones renovables, incendios forestales de nueva generación, comportamiento de estructuras de madera sometidas a condiciones de incendio o el desarrollo de modelos predictivos de la dinámica del incendio.

En la inauguración han participado la rectora de la UC, Conchi López; el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial de Cantabria, Javier Puente; el concejal de Protección Ciudadana de Santander, Eduardo Castillo; el director de la Escuela, Tomás Fernández; el fundador de ALBRASCI (Asociación Luso-Brasileira para la Seguridad contra Incendios), João Paulo Correia Roddrigues, y Mariano Lázaro Urrutia y Daniel Alvear, copresidentes del Comité Organizador.

López ha agradecido a la organización "haber elegido a nuestra Universidad como sede de este Congreso por primera vez fuera del ámbito luso. Es un ejemplo muy bueno de colaboración internacional adaptado a nuestras propias realidades en el entorno iberoamericano".

Además, ha puesto en valor el trabajo del grupo de investigación GIDAI para conseguir que se celebre en la UC la octava edición bianual de CILASCI, "que, en 16 años, han construido una comunidad científica absolutamente relevante".

Por su parte, Puente ha incidido en la importancia de la temática del congreso, puesto que los incendios, ya sean forestales o urbanos, "representan uno de los principales desafíos para la seguridad de los ciudadanos, y creemos firmemente en esa apuesta por la investigación en esa área, dirigida a salvar vidas".

Fernández ha destacado que los cuatro panelistas seleccionados para impartir las conferencias magistrales son científicos "de primerísimo nivel": Elsa Pastor, de la Universidad Politécnica de Catalunya, que aborda los riesgos de incendios en interface urbana forestal; Enrico Ronchi, de la Universidad de Lund (Suecia), con su proyecto financiado por el ERC, sobre las condiciones para asegurar una evacuación inclusiva; José Torero, de la University College of London, con las conclusiones de los trabajos de análisis del incendio de la Grenfell Tower, y Paulo Piloto, del Instituto Politécnico de Braganza (Portugal), presentando los avances para el modelado numérico del comportamiento al fuego de estructuras de madera.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIDAI

La organización de CILASCI 8 ha corrido a cargo del grupo de investigación GIDAI de la UC, dirigido por Daniel Alvear, que viene desarrollando desde hace más de 25 años actividades de investigación relacionadas con la temática de la seguridad contra incendio.

Durante este tiempo se ha logrado consolidar un equipo científico de alto nivel así como unas infraestructuras experimentales a pequeña, media y gran escala para analizar la dinámica del desarrollo de un incendio, en comportamiento de materiales afectados por el fuego, así como la actuación de las personas durante los procesos de evacuación.