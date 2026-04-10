Un sismo de magnitud 4,1 se registra en la provincia amazónica de Ecuador

Quito, 10 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4,1 se registró este viernes en la provincia de Pastaza, en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 9:15 hora local (14:15 GMT) a 1,82 grados de latitud sur y a 77,90 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 162 kilómetros y a 38,24 kilómetros de la ciudad de Puyo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE