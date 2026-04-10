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TSMC facturó un 35% más en el primer trimestre, hasta 30.410 millones

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Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, alcanzó una cifra de ingresos netos de 1,13 billones de dólares taiwaneses (30.410 millones de euros) en los primeros tres meses de 2026, lo que representa una mejora del 35,1% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Exclusivamente en el mes de marzo, la cifra de negocio neta de TSMC alcanzó los 415.191 millones de dólares taiwaneses (11.173 millones de euros), lo que implica un incremento del 30,7% en comparación con el mes de febrero y del 45,2% respecto de marzo del año anterior.

El fabricante taiwanés de microprocesadores tiene previsto presentar sus cuentas del primer trimestre de 2026 el próximo 16 de abril.

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