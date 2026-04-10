Trump pide el voto para Orbán en las elecciones húngaras del domingo

Washington, 9 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves el voto para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las cruciales legislativas que se celebran este domingo 12 de abril y en las que el partido del líder ultraconservador europeo va por detrás en los sondeos.

"Me sentí orgulloso de respaldar a Viktor para su reelección en 2022, y me siento honrado de hacerlo nuevamente", escribió Trump en su su red social Truth Social.

"¡Salgan a votar por Viktor Orbán! Él es un verdadero amigo, un luchador y un ganador, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como primer ministro de Hungría. ¡Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría! ¡Estoy con él hasta el final!", subraya el magnate neoyorquino, uno de los principales aliados extranjeros del jefe de Gobierno húngaro.

En su mensaje Trump califica al primer ministro húngaro como "un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales" y aseguró que "lucha incansablemente por su gran país y su pueblo", al igual que hace él mismo en EEUU.

"Viktor trabaja arduamente para proteger a Hungría, hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal y garantizar ¡la ley y el orden!", escribió el republicano, que aseguró que las relaciones entre Washington y Budapest han "han alcanzado nuevas cimas de cooperación y logros espectaculares" gracias "en gran medida al primer ministro Orbán".

"Espero con interés seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan avanzar aún más en este tremendo camino hacia el éxito y la cooperación", añade el texto.

Los húngaros van a las urnas para elegir nuevo Gobierno el 12 de abril, con el partido Tisza del conservador Péter Magyar muy por delante en los sondeos con respecto al Fidesz de Orbán.

Esta misma semana el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajó a Budapest para reunirse con Orbán y mostrarle públicamente su apoyo. EFE