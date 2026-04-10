Sheinbaum señala que nuevo incendio en refinería de México no dejó daños graves ni heridos

Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el incendio registrado el jueves en la refinería estatal Olmeca, en Dos Bocas, en el estado de Tabasco (sureste), no provocó daños graves en las instalaciones ni dejó personas lesionadas, y adelantó que se analizan las causas que originaron el incidente.

“Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados, ni mayores afectaciones humanas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El jueves, un incendio en una bodega de almacenamiento de coque en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, movilizó a más de 150 elementos de emergencia quienes sofocaron el fuego, sin que se reportaran lesionados.

Al respecto, la gobernante mexicana explicó que aún se analiza el origen del incidente y detalló el tipo de material que se encontraba en la zona afectada.

“El día de ayer, todavía estaba por determinarse la causa, probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora. La planta de Dos Bocas o la refinería de Dos Bocas produce mucho coque”, señaló.

Sheinbaum confirmó que el fuego ocurrió en la zona donde se almacena el coque recién salido de la coquizadora, y refirió que la emergencia fue atendida de inmediato por personal especializado.

“Fue controlado realmente en dos horas, dos horas y media. De inmediato llegaron todos los servicios de emergencia”, dijo.

El mismo jueves, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), precisó que el incendio se controló gracias a la labor de personal de la empresa, con el apoyo de las Secretarías de Marina, Defensa y del gobierno estatal.

La presidenta informó que directivos de Pemex ya trabajan en el análisis técnico del incidente.

“Se dirigió para allá el director de Pemex (Víctor Rodríguez) y el director de Pemex Transformación junto con el gerente de la planta para poder hacer una primera revisión de cuáles pudieron haber sido las causas, con un análisis técnico para poderlo informar”, indicó.

El incendio ocurrió a menos de un mes de otro siniestro en el complejo Olmeca, registrado el 17 de marzo, que dejó cinco personas fallecidas tras la ignición de aguas aceitosas acumuladas por fuertes lluvias en un área externa de la instalación.