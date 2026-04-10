Rusia tiene más bajas que nuevos reclutas y recurre a reservistas, según Zelenski

Kiev, 10 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura tener información que apunta a que las fuerzas rusas han empezado a desplegar en el frente a sus reservistas, al sufrir un número de bajas mayor al de nuevos soldados reclutados.

"En conjunto, estamos viendo una situación interesante: en un mes, eliminamos el mismo número de ocupantes de los que ellos movilizan, y aun así el tamaño de sus fuerzas en territorio de Ucrania continúa creciendo", dijo Zelenski en una charla con periodistas en la que participó EFE y cuyo contenido estuvo bajo embargo hasta este viernes.

Zelenski agregó que esto indica que Moscú despliega actualmente en Ucrania a "personal de sus reservas estratégicas".

"Creemos que es un paso arriesgado para Rusia, porque al hacer esto están debilitando sus fronteras con otros Estados donde la situación no es sencilla", señaló el mandatario ucraniano.

Zelenski afirmó además que Rusia quiere "tomar (las ciudades de la región de Donetsk de) Druzhkivka, Kostiantínivka y Pokrovsk antes de que termine abril".

"Es algo imposible", sentenció, antes de explicar que ha recibido informes de la inteligencia británica que también juzgan las capacidades rusas insuficientes para conseguirlo. EFE