Pedro Duque, premiado con la Membresía Honoraria del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

El astronauta español Pedro Duque ha sido galardonado con el IEEE Honorary Membership, la Membresía Honoraria que otorga el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), organización profesional de ingenieros, científicos y tecnólogos formada por más de 500.000 miembros y dedicada a promover la tecnología en beneficio de la humanidad.

Pedro Duque recibirá este reconocimiento en una ceremonia que se celebrará el 24 de abril en Nueva York, según ha informado la organización.

La Membresía Honoraria del IEEE es un reconocimiento vitalicio que distingue a profesionales que no son miembros del IEEE y que "han prestado servicios meritorios a la humanidad en los campos de interés del IEEE".

Propuesto por la Universidad Carlos III de Madrid, este galardón posiciona a Duque entre los "pioneros globales en innovación tecnológica por su impacto en la exploración y tecnología aeroespacial, con avances presentes en satélites, telecomunicaciones y navegación". También reconoce "su impulso a la conectividad, la colaboración científica y las tecnologías sostenibles, así como su papel inspirador para las nuevas generaciones".

Pedro Duque, ingeniero aeroespacial, es presidente de Hispasat desde 2023. En su larga carrera profesional ha sido astronauta, ministro del Gobierno español, emprendedor, asesor y directivo de varias empresas del ámbito tecnológico.

Comenzó su carrera en GMV, desarrollando software para calcular órbitas satelitales y entre 1992 y 2004, trabajó como astronauta para la ESA, participando en seis misiones espaciales científicas.

Posteriormente, dirigió Deimos Imaging, responsable del primer satélite español de observación terrestre y en 2018 fue nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.