Agencias

Mueren 13 miembros de las fuerzas libanesas en ataques israelíes a una sede gubernamental

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Beirut, 10 abr (EFE).- Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas murieron este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, en el sur del país, una de las regiones más golpeadas por la ofensiva aérea iniciada hacia cinco semanas contra el Líbano.

"El 10 de abril de 2026, ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el edificio gubernamental de Nabatieh, sede de la Dirección Regional de Seguridad del Estado de Nabatieh", indicó en un comunicado el cuerpo policial conocido como Seguridad del Estado del Líbano.

"Este ataque provocó la muerte de 13 miembros de la Seguridad que continuaban cumpliendo con su deber al servicio de la ciudadanía en las delicadas circunstancias que atraviesa el Líbano", agrega la nota. EFE

(Foto)(Vídeo)

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