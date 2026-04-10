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Milagros Tolón se reúne con representantes de LaLiga y de clubes de fútbol profesional

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reunió este viernes con el vicepresidente primero de LaLiga y consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil; y el director de Ingresos y Operaciones del club rojiblanco, Óscar Mayo; y los presidentes del Villarreal CF y del Deportivo Alavés, Fernando Roig y Alfonso Fernández de Trocóniz, respectivamente.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, abordaron, según un comunicado, "los principales desafíos del fútbol profesional, con especial atención a la lucha contra el discurso de odio y a la erradicación de la violencia en el deporte".

Desde el Ministerio afirmaron que "todas las partes" trasladaron "su compromiso firme y compartido para avanzar hacia un deporte más seguro". En este contexto, Milagros Tolón, como recogió el comunicado, subrayó que "la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia debe guiar la actuación de todos los agentes implicados", impulsando "de manera coordinada" medidas de prevención, sensibilización y sanción que garanticen que "los estadios sean espacios de convivencia y ejemplo para la ciudadanía".

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