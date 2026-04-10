Más de 70 países condenan los ataques contra los cascos azules y población civil en Líbano

Yakarta, 10 abr (EFE).- Más de 70 países se unieron este viernes a Indonesia para condenar los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil), en medio del recrudecimiento de la guerra contra Beirut pese a las conversaciones de paz en curso con Israel.

Embajadores de una decena de países expresaron su "profunda preocupación por la escalada de tensión en el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 y su impacto en la seguridad de las fuerzas de paz", tras las muertes de tres cascos azules indonesios y después de que militares de Francia, Ghana, Nepal y Polonia resultaran heridos.

Las misiones diplomáticas subrayaron que "las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques" y advirtieron de que estos hechos "pueden constituir un crimen de guerra", a la vez que hicieron un "llamamiento a la ONU para que continúe investigando todos los ataques".

Estas delegaciones también hicieron hincapié en "la situación humanitaria en el Líbano, especialmente por el elevado número de víctimas civiles, la extensa destrucción de infraestructuras y el desplazamiento masivo de más de un millón de personas".

En un comunicado paralelo, el ministerio de Asuntos Exteriores indonesio afirmó que la medida respondía a una iniciativa propia tras la muerte de tres de sus cascos azules, en un momento en que el país, con la mayor población musulmana del mundo, busca reforzar su papel en política exterior y aumentar su implicación en Oriente Medio.

El jefe de la misión indonesia ante Naciones Unidas, Umar Hadi, afirmó que la seguridad de la Unifil "es innegociable" e instó a la ONU a utilizar "todos los instrumentos disponibles" para reforzar su protección "ante una situación cada vez más peligrosa", según recoge un comunicado emitido desde Yakarta.

La víspera, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas", en una jornada en la que Irán reiteró la exigencia de que cesen los bombardeos antes de conversar con EE.UU. en Pakistán el fin de semana.

Simultáneamente Islamabad urgió a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra Líbano, recordando que el alto el fuego también incluye a este país y advirtió de que los bombardeos masivos violan el derecho internacional tras el asesinato de más de 300 personas en Líbano desde el inicio de la tregua. EFE