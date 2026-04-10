Manu Tenorio explica la clave de su cambio físico

Amigo y compañero de Juan Peña, Manu Tenorio ha sido uno de los rostros populares que no se han perdido este jueves el fiestón con el que el cantante jerezano ha celebrado por todo lo alto su 46 cumpleaños y el lanzamiento de su nuevo single, 'De Madrid al cielo', en el Teatro Kapital.

Sin la compañía de su mujer Silvia Casas en esta ocasión, el artista -que llevaba varios meses sin pasar por un photocall- ha atendido a las cámaras de Europa Press y, además de mandar un cariñoso mensaje a David Bisbal por el complicado trance personal que atraviesa por la reciente muerte de su padre, se ha sincerado sobre el desgaste que le ha supuesto su lucha legal contra los inquiokupas de su casa de Sanlúcar de Barrameda, y ha revelado la clave de su llamativo cambio físico tras su paso por 'Bailando con las estrellas'.

"A mí la música me ha tratado muy bien, la industria es otra cosa, pero bueno, como yo soy como un martillo percutor, y soy un tío muy trabajador, y muy constante, y bastante solvente, pues mira, la verdad que estoy con una gira de más de 30 fechas este verano. El día 24 de abril estrenamos un nuevo single, 'Inédito', acabo de firmar con una nueva discográfica, y estoy muy feliz. Y aparece también con mi último proyecto ¿no? que es el perfume Tenorio que lo acabamos de lanzar y lo veréis en muchos sitios" nos ha contado ilusionado por el gran momento profesional que está viviendo.

De ahí que quiera pasar página con la polémica de sus inquiokupas, a los que denunció en 2023 y que a día de hoy todavía siguen 'atrincherados' en la residencia que adquirió en a localidad gaditana sin hacer frente a los miles de euros que le deben en concepto de alquiler: "No se ha solucionado todavía. Pero no os quiero hablar más de ese tema porque me ha desgastado y me ha erosionado y me ha hecho demasiado daño, A mí y a muchísima gente, pero no os quiero hablar del tema" ha confesado.

Cambiando de tema, su nuevo aspecto físico -ya que ha perdido bastante peso y ahora presume en redes de abdominales y un torso definido- ha causado un gran revuelo entre sus seguidores. Como ha reconocido "'Bailando con las estrellas' para mí fue una catarsis maravillosa, y con esta leche de bailar todos los días cuatro horas me quedé más seco que la mojama".

"Ahora me tengo que poner un poquito más las pilas, pero bueno, yo intento... O sea, lo mejor para la salud, una de las mejores cosas para la salud mental es tener una actividad física. Eso lo tengo visto, comprobado y testeado, ¿sabes?" ha añadido, desvelando así que el secreto de su cambio no es otro que el deporte, que le sienta a las mil maravillas no solo a nivel físico sino también anímico, ya que es "una válvula de escape formidable para los artistas que siempre estamos centrifugando".

Reconociendo que no dio el pésame a David Bisbal por la muerte de su padre porque "no eran momentos demasiado halagüeños y preferí dejarlo un poquito a su aire", Manu ha confesado que por su compañero en 'Operación Triunfo' no siente solo "cariño, sino también admiración. Porque es un tío muy serio, es un tío muy trabajador es un tío muy constante, pero bueno...". "También siento admiración por Bustamante, por ejemplo, también, es que yo es que a nivel de voces masculinas creo que son de las dos voces más bonitas de este país" ha reivindicado, reconociendo que "se le tiene mucho que agradecer a la primera edición" del concurso que les juntó para siempre.