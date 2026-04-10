Macron llega al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

Ciudad del Vaticano, 10 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte llegaron este viernes al Vaticano para mantener una audiencia privada con el papa León XIV, en la primera reunión entre ambos desde el inicio del pontificado el pasado 8 de mayo de 2025.

La comitiva entró en el patio de San Dámaso del Vaticano minutos antes de las 10:00 hora local (8:00 GMT), siguiendo el protocolo habitual de las visitas de Estado. Allí, fue recibida por el regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza.

Para la ocasión, el mandatario francés vistió un traje oscuro, mientras que la primera dama optó por un vestido formal en color negro, siguiendo la etiqueta tradicional requerida para los encuentros con el pontífice.

Tras la audiencia con el papa está previsto que Macron y su mujer se reúnan con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Paroli.

El Palacio del Elíseo avanzó hace una semana que durante el encuentro estaba previsto abordar los principales aspectos de la relación bilateral entre Francia y el Vaticano, así como los desafíos planteados por la actualidad internacional.

Según el Elíseo, la audiencia servirá, además, para reconocer el papel del Vaticano y de León XIV en la promoción de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos, y para reafirmar la voluntad de Francia de colaborar estrechamente con la Santa Sede en esos ámbitos.

Esta visita se produce tras la jornada de ayer jueves, en la que Macron visitó la Comunidad de Sant’Egidio, organización destacada en mediación internacional y diálogo interreligioso, donde mantuvo un encuentro con su fundador, Andrea Riccardi. EFE

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