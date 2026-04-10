Los Gipsy Kings ante su primera Fiesta de la Resurrección: "La música puede llevar la paz"

La madrileña Plaza de Cibeles albergará este sábado 11 de abril la IV edición de la Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP), que contará con las actuaciones de los Gipsy Kings, la cantante Liz Mitchell de Boney M y Hakuna Group Music, entre otros. Un evento totalmente gratuito y que, según Pablo Velasco, miembro de la AcdP, "no es una actividad sólo para creyentes".

La Fiesta de la Resurrección se ha presentado en una rueda de prensa en la que han estado los Gipsy Kings, que además de expresar su profunda fe católica, han deleitado a los allí presentes con algunos de sus grandes éxitos que en la cita del fin de semana cantarán en directo para todo el público que asista.

"André no dudó en decir que sí, que cantarían", ha explicado Manuel, manager del grupo francés. "Para ellos Dios es muy importante, lo tienen presente desde que se levantan hasta que se acuestan", ha dicho, indicando antes de dar la palabra a André, fundador del conjunto que ha añadido que todos llevan al Señor en el corazón.

El cantante ha confesado que ésta es la primera vez que participan en un recital de este cariz, pero al conocer el planteamiento les encantó la idea de participar en un concierto en el que haga una manifestación pública de la fe. "Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, de una manera o de otra, pero está con nosotros", ha explicado André Reyes.

A lo largo de la rueda de prensa, los Gipsy Kings han entonado, entre otros, el 'Baila me', 'Montaña' y 'Un amor', una canción que, según han explicado, "también habla en cierta manera de Dios". Según Mario Reyes, con su participación en esta cuarta Fiesta de la Resurrección, quieren transmitir "que la música puede llevar la paz y el amor, que nuestra música es una medicina".