Los ataques de Irán causan una caída en la producción de Arabia Saudí de 600.000 barriles de petróleo al día

Las autoridades de Arabia Saudí han informado este jueves de que la capacidad total de producción de petróleo del reino se ha reducido en 600.000 barriles diarios, por cuenta de los últimos y recientes ataques de Irán, como represalia a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Concretamente, fuentes del Ministerio de Energía, citadas por la agencia de noticias saudí SPA, han señalado que la planta de procesamiento de petróleo de Manifa, dentro de la Provincia Oriental y en la costa este del país, ha sufrido una reducción de aproximadamente 300.000 barriles diarios de su capacidad de producción por cuenta de los ataques sufridos, algo que se ha producido tras una agresión previa contra la planta de procesamiento de petróleo de Jurais, que también ha experimentado un desplome del mismo número de barriles diarios.

Por otra parte, se ha visto afectada una estación de bombeo del oleoducto Este-Oeste --de 1.200 kilómetros que conecta el campo petrolífero de Abqaiq, en la Provincia Oriental, a través de la península Arábiga hasta Yanbu--, lo que ha provocado una pérdida aproximada de 700.000 barriles diarios en el volumen bombeado a través de esta infraestructura, que se constituye como una de las principales vías de suministro a los mercados mundiales en el último tiempo.

Al hilo, esas mismas fuentes han señalado que han sido suspendidas operaciones en algunas de las instalaciones energéticas "vitales" del país, tras haber sido las mismas blanco de "múltiples" ataques "recientes", a los que han atribuido al menos una muerte y siete heridos, sin precisar cuándo se produjeron.

Concretamente, la víctima mortal es un ciudadano saudí que trabajaba en el área de seguridad industrial de la Compañía Saudí de Energía, mientras que los heridos se corresponden con otras siete personas de la misma nacionalidad, también trabajadores.

Con relación a las zonas energéticas afectadas por los estragos de la escalada de hostilidades en la región, Arabia Saudí ha hecho referencia a instalaciones de producción, transporte, petroquímicas, refinería de petróleo y gas, así como al propio sector eléctrico de Riad, capital del país, la Provincia Oriental y la ciudad portuaria industrial de Yanbu.

Las agresiones también se han extendido a refinerías consideradas por el Reino Saudí como "claves", siendo un ejemplo de ello las instalaciones de Satorp en Jubail, la refinería de Ras Tanura, la de Samref en Yanbu y la de Riad, lo que ha generado un impacto directo en las exportaciones de productos refinados a los mercados mundiales.

A todo ello se suman los incendios registrados en las instalaciones de procesamiento de Juaymah, algo que también ha incidido negativamente sobre las exportaciones de gas licuado de petróleo y líquidos de gas natural.

Conocidas estas pérdidas en la capacidad de bombeo saudí, el Ministerio de Exteriores de Kuwait ha querido emitir su "condena" y "repudio" en los términos "más enérgicos" ante la "agresión iraní criminal que ha afectado a las instalaciones energéticas" de su país hermano.

Estas agresiones, ha señalado la cartera kuwaití en un comunicado, constituyen "un ataque criminal flagrante y una violación escandalosa de todas las normas del Derecho Internacional, así como un peligroso escalamiento que se produce en el contexto de los intensos esfuerzos internacionales por la distensión, la reducción de tensiones y el restablecimiento de la estabilidad en la región".