Lockheed Martin se hace con un contrato de 4.000 millones para producir los misiles Patriot en EEUU

El Gobierno de Estados Unidos ha adjudicado un contrato valorado en 4.700 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros) a la firma estadounidense de defensa Lockheed Martin para la producción de misiles Patriot.

La compañía continúa así con su segundo gran contrato este año con el Departamento de Defensa de Estados Unidos gracias al que conseguirá incrementar su producción anual y entregar número récord de "interceptores de eficacia probada en combate a las fuerzas estadounidenses y aliadas", según reza un comunicado de la empresa.

Los misiles Patriot PAC-3 MSE han sido utilizados en la ofensiva que el país norteamericano lidera junto con Israel en Irán, en la denominada como operación 'Furia Épica', por la que la Administración Trump continúa aumentado su inversión en armamento.

"Respondemos con urgencia al llamado de la nación y nos asociamos con el Departamento de Guerra para acelerar la producción del misil PAC-3 MSE a un ritmo sin precedentes", ha sostenido el presidente del área de Missiles and Fire Control de Lockheed Martin, Tim Cahill.

"Nuestras inversiones en instalaciones, personal y cadena de suministro nos permiten ofrecer un servicio a gran escala y con rapidez. Con las herramientas adecuadas, procesos probados y empleados altamente capacitados, estamos preparados para entregar una cantidad récord de municiones en apoyo de las fuerzas armadas y nuestros aliados", ha añadido.