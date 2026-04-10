Agencias

Llegan a Venezuela 168 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de EE.UU.

Guardar

Caracas, 10 abr (EFE).- Un total de 168 migrantes repatriados llegaron este viernes a Venezuela en un vuelo procedente de Florida, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona los retornos migratorios al país suramericano.

En una publicación de Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia detalló que en el vuelo llegaron 129 hombres, 30 mujeres, 7 niños y 2 niñas, quienes fueron atendidos por las autoridades venezolanas.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata del vuelo número 131 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, 320 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

Últimas Noticias

Tribunal colombiano ordena a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral

Infobae

El 88,6 % de venezolanos en Perú trabaja informalmente y 14 % no tiene permiso migratorio

Infobae

Autoridades mexicanas capturan en Cancún a cubano con orden de arresto en Estados Unidos

Infobae

Protesta en Nueva York contra el alcalde Mamdani por incumplir promesas de asequibilidad

Infobae

Moody's mantiene su calificación de la deuda de Francia pero con perspectiva negativa

Infobae