Llegan a Venezuela 168 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de EE.UU.

Caracas, 10 abr (EFE).- Un total de 168 migrantes repatriados llegaron este viernes a Venezuela en un vuelo procedente de Florida, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona los retornos migratorios al país suramericano.

En una publicación de Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia detalló que en el vuelo llegaron 129 hombres, 30 mujeres, 7 niños y 2 niñas, quienes fueron atendidos por las autoridades venezolanas.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata del vuelo número 131 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, 320 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE