Líbano denuncia la muerte de 13 miembros de sus fuerzas de seguridad en ataques de Israel en el sur del país

Las autoridades libanesas han anunciado este viernes la muerte de al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad, víctimas de ataques del Ejército de Israel contra la sede de la Dirección Regional de Seguridad del Estado en Nabatiyé, en el sur del país.

El organismo ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que los bombardeos israelíes efectuados durante la jornada tenían "como objetivo" las instalaciones de la Gobernación de Nabatiyé, que alberga el cuartel provocando la muerte de estos agentes que "que continuaban desempeñando sus funciones al servicio de los ciudadanos en las delicadas circunstancias que atraviesa Líbano".

El presidente del país, el general Joseph Aoun, ha transmitido sus condolencias al director general de la Seguridad del Estado, el general Edgar Lawand, en una conversación telefónica de la que se ha hecho eco NNA. "Atacar a las instituciones estatales y a los organismos de seguridad no disuadirá a Líbano de defender su derecho a proteger su territorio y preservar su soberanía", ha asegurado el mandatario, al tiempo que ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que actúe para detener los repetidos ataques de Israel contra su territorio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves haber ordenado mantener negociaciones directas con Beirut para establecer relaciones pacíficas pero insistió en que la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán esta semana no se extenderá a territorio libanés.

Casi 1.900 personas han muerto en este país desde el inicio de la última ofensiva, el pasado 2 de marzo, incluyendo más de 300 este miércoles cuando en plena tregua entre Washington y Teherán, lanzó el ataque más amplio contra Líbano.