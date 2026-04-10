Las matriculaciones de embarcaciones crecen un 15% en el primer trimestre e impulsan la campaña de 2026

El mercado de embarcaciones de recreo en España ha registrado un total de 970 matriculaciones durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 15,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) basados en registros de la Dirección General de la Marina Mercante.

El sector destaca el fuerte impulso experimentado en el mes de marzo, que con 502 registros ha logrado un crecimiento interanual del 36,8%, situándose como el mejor dato para este mes en los últimos tres años.

En el acumulado enero-marzo, el segmento de hasta 6 metros concentra 638 matriculaciones (65,8% de cuota) y registra un crecimiento del 8,3%. Le siguen las esloras de 6 a 8 metros con 174 unidades matriculadas (+20,8%) y el segmento de 8 a 12 metros con 92 registros (+21%).

A partir de los 12 metros de eslora se acelera el crecimiento, el segmento entre 12 y 16 metros matricula 38 embarcaciones (+58,3%); y las embarcaciones mayores a partir de los 16 metros registran el mejor trimestre desde 2024, con 28 unidades matriculadas y un incremento de su cuota de mercado próximo a los 2 puntos (2,9% de cuota de mercado).

En cuanto al tipo de embarcación, los barcos a motor concentran 471 matriculaciones (+29%), seguidos de las motos de agua con 208 registros (estabilidad respecto a 2025). Por su parte, la vela experimenta un repunte significativo del 37% con 48 unidades.

RECUPERACIÓN DEL CHÁRTER Y DATOS GEOGRÁFICOS

El mercado de alquiler (chárter náutico) recupera la senda positiva tras registrar 288 matriculaciones trimestrales, un 15,7% más que en el ejercicio anterior, aunque todavía por debajo de los niveles alcanzados en 2024. En marzo, el chárter alcanza 170 matriculaciones, un +37,1% interanual, consolidando el buen tono del mes en el conjunto del mercado.

Geográficamente, Baleares se mantiene como la provincia con mayor actividad náutica del país con 138 matriculaciones, seguida de Murcia (124), Barcelona (92) y Alicante (73).

En el mercado de alquiler, lideran Baleares (69), con Murcia y Barcelona en el siguiente nivel (31 cada una), y Alicante y Girona como principales focos adicionales (23 cada una).

El director general de ANEN, Jordi Carrasco, ha calificado estas cifras como una "recuperación gradual" y una muestra de "dinamismo" de cara a la temporada estival, si bien ha instado a seguir de cerca la evolución de la demanda en los próximos meses.