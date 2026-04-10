La producción cafetera de Colombia cayó un 33,5 % en el primer trimestre de 2026

Bogotá, 10 abr (EFE).- La producción cafetera colombiana cayó un 33,5 % en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo en 2025 a causa de "lluvias incesantes", precios deprimidos y altos costos de producción, informó este viernes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

Según Bahamón, la producción de café entre enero y marzo pasados alcanzó los 2,51 millones de sacos de 60 kilogramos, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 3,78 millones de sacos.

"Marzo, con 754.000 sacos, no corrigió la tendencia, sino que la consolidó, evidenciando que no se trata de un ajuste puntual, sino de una realidad productiva más retadora en el arranque del año", indicó el gerente de los cafeteros de Colombia.

Este descenso también se evidenció en el año cafetero comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con una producción acumulada de 6,22 millones de sacos frente a 8,68 millones registrados en el ciclo anterior, lo que supone una caída del 28 % que constata que la "tendencia es clara y consistente", según Bahamón.

La menor disponibilidad de café representó una reducción del 29 % de las exportaciones del primer trimestre de este año, ya que Colombia pasó de vender 3,59 millones de sacos en 2025 a 2,56 millones en el mismo periodo de 2026.

En cambio, las importaciones del grano aumentaron un 8 % en marzo y se contabilizó un ingreso de 1,33 millones de sacos en los últimos 12 meses, lo que demuestra "un ajuste orientado a garantizar abastecimiento industrial" considerando que la producción interna enfrenta "mayores restricciones".

La Federación Nacional de Cafeteros resaltó que pese al alza de los precios del grano, el consumidor colombiano mantiene la demanda pues el consumo interno de los últimos 12 meses alcanzó 2,28 millones de sacos.

Para Bahamón, esos datos confirman "la resiliencia de un mercado que reconoce el valor del café y sostiene su consumo incluso en escenarios difíciles".

Colombia es el tercer productor mundial de café, solo por detrás de Brasil y Vietnam, y el número uno en café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país. EFE