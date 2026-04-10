La nómina del IMV llegó en marzo a 829.399 hogares en los que viven más de 2,5 millones de personas

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a un total de 829.399 hogares en los que viven 2.532.284 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Desde su puesta en marcha en 2020, ha alcanzado a 3.546.408 personas.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía media de la prestación es de 543,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de marzo ha ascendido a 495,6 millones de euros.

El departamento que dirige Elma Saiz ha detallado que en marzo el porcentaje de prestaciones activas creció un 18% respecto al año anterior, con 125.920 prestaciones más que hace un año. Además, el número de beneficiarios ha sumado un 18,1% (387.278) desde marzo de 2025.

Respecto al perfil, el 68% de los titulares (563.741) y el 53,4% de los beneficiarios (1.352.883) son mujeres.

En la actualidad, 1.034.319 niños y adolescentes tienen acceso a esta prestación, de forma que el 41% de los beneficiarios en el mes de marzo es menor de edad. En el tercer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (570.548 hogares, el 69% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 139.499 son hogares monoparentales.

"El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país", afirma la ministra Elma Saiz.

El complemento de ayuda para la infancia supone un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En marzo, 573.831 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 66,4 euros por menor y de 120,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

"El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades", asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LOS JÓVENES

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años. Si se exceptúa a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

"El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión", señala Saiz.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.